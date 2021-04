Onde assistir ao vivo a São Paulo x Santo André, pelo Campeonato Paulista?

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (23), às 20h (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

São Paulo e Santo André se enfrentam na noite desta sexta-feira (23), às 20h (de Brasília), no Morumbi, em duelo atrasado da sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Santo André DATA Sexta-feira, 23 de abril de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



São Paulo volta suas atenções para o Paulistão / Foto: Divulgação São Paulo

O SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta sexta-feira (23). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o Sporting Cristal por 3 a 0 na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores, o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Paulista, mirando o quinto triunfo no estadual.

O Tricolor é líder isolado no grupo B, com nove pontos de diferença e um jogo a menos, enquanto o Santo André aparece na terceira posição do grupo A, com seis pontos.

Pablo, Hernanes e Gabriel Sara são desfalques para o confronto.

Dia de jogar na nossa casa! Hoje tem São Paulo! É #DiaDeTricolor!



⚽ São Paulo x Santo André

🏟 Morumbi

⏰ 20h

🏆 Paulistão



📺 Sportv e Premiere

🎙️ SPFCtv [https://t.co/CJlTQA0r29]#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/6lYyrkWK7y — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 23, 2021

Provável escalação do Santo André: Fernando Henrique, Marcos Martins, Rodrigo, Douglas Nascimento e Bruno Santos; Vitinho, Marino e PH; Fernandinho, Tiago Marques e Minho.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Diego Costa, Miranda e Léo; Galeno (Igor Vinicius), Rodrigo Nestor, Talles Costa, Igor Gomes e Welington; Vitor Bueno e Rojas (Eder).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 1 São Paulo Paulista 17 de abril de 2021 Sporting Cristal 0 x 3 São Paulo Libertadores 21 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ituano x São Paulo Paulista 25 de abril de 2021 A definir São Paulo x Rentistas Libertadores 29 de abril de 2021 21h (de Brasília)

SANTO ANDRÉ

JOGO CAMPEONATO DATA Santo André 0 x 0 São Bento Paulista 14 de abril de 2021 Novorizontino 2 x 0 Santo André Paulista 20 de abril de 2021

Próximas partidas