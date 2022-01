Onde assistir ao vivo a São Luiz x Juventude pelo Campeonato Gaúcho?

O São Luiz recebe o Juventude neste domingo (30), às 19h00 (de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho de 2022. A transmissão do duelo será feita pelo Premiere e há como acompanhar todos os lances em tempo real pela GOAL, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Luiz x Juventude DATA Domingo, 30 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio 19 de outubro - Ijuí, RS HORÁRIO 19h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, canal por assinatura, irá transmitir o jogo deste domingo, em Ijuí.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Os dois elencos se enfrentam neste domingo em busca de sua primeira vitória no campeonato, após o São Luiz ser derrotado pelo Ypiranga e o Juventude pelo Internacional, pelos placares de 2 a 1.

O São Luiz realizou seu último treino na manhã deste sábado, com toques e jogo em estilo veloz, em equipes divididas em duas. Já o Ju anunciou o atleta Isidro Pitta, de 22 anos, como primeiro reforço de 2022 para auxílio ofensivo do elenco, jogador que pode não estrear ainda no próximo duelo.

Provável escalação do São Luiz: Renan Rocha; Lucas Carvalho, Rafael Goiano, Willian Goiano e Capa (Márcio Goiano); Régis, Paulinho Santos e Germano; Jean Dias, Juba e Ariel.

Provável escalação do Juventude: William; Rodrigo Soares, Danilo Boza, Rafael Forster e William Matheus; Jadson, Darlan e Chico; Guilherme Parede, Capixaba e Ricardo Bueno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO LUIZ

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ypiranga 2 x 1 São Luiz Campeonato Gaúcho 27 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Luiz x Juventude Campeonato Gaúcho 30 de janeiro de 2022 19h00 (de Brasília) Internacional x São Luiz Campeonato Gaúcho 02 de fevereiro de 2022 19h00 (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 0 Corinthians Brasileirão 2021 09 de dezembro de 2021 Juventude 1 x 2 Internacional Campeonato Gaúcho 26 de janeiro de 2022

Próximas partidas