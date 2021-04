Onde assistir ao vivo a São José x Avaí/Kindermann, pelo Brasileirão Feminino?

A primeira fase teve início no sábado (17). veja como acompanhar a partida deste domingo (18) ao vivo na TV e na internet

São José e Avaí/Kindermann jogam neste domingo (18), a partir das 20h (de Brasília), no estádio Martins Pereira. A partida terá transmissão ao vivo da CBFTV. No sábado (17), o Corinthians venceu por 3 a 0 e outros dois jogos terminaram empatados.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São José x Avaí/Kindermann DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Martins Pereira, São José dos Campos, SP - BRA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Troféu do Brasileirão Feminino / Foto: Getty Images

A CBFTV vai transmitir o jogo deste domingo (18), às 20h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O São José, que ficou 14º lugar em 2020, quer surpreender nesta temporada. Enquanto isso, o Avaí/Kindermann foi vice-campeão do Brasileirão Feminino A-1, garantindo vaga na Libertadores, onde foi eliminado na fase de classificação.

"Na primeira rodada, vamos pegar uma equipe altamente qualificada, que é a atual vice-campeã brasileira e que acabou de disputar uma Copa Libertadores. Eles também têm condição de ficar entre as oito classificadas. Por conta da pandemia, não conseguimos fazer muito jogos-treinos, mas, pelo o que as atletas desempenharam na partida em Teresópolis e durante os treinamentos de rotina, acredito que no domingo já vamos surpreender com um bom resultado, que é a vitória", afirmou o técnico do time paulista, Nedilson de Oliveira

É HOJE! #VamosLeoas



Tá chegando a hora da bola rolar!

⚽ São José X Avaí Kindermann

🗓️ 18/04/2021

🕑 20h

🎥 CBF TV / MyCujoo: https://t.co/FnCQVZiH3s pic.twitter.com/8PVjj2Nqmc — Avaí Kindermann (de 🏠) (@AvaiKindermann) April 18, 2021

Provável escalação do São José: Zany, Juju, Bruna Amarante, Leti Fagundes, Camila Matos; Rafa Marques, Larissa (Thaynara), Sisi e Joyce; Tipa e Ju Oliveira.

Provável escalação do Avaí/Kindermann: Bárbara, Fran, Tuani, Camila e Barbara (Carol); Tauane (Patrícia), Paty Llanos, Gaby Soares; Caty, Larih e Letícia Amador.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO JOSÉ

JOGO CAMPEONATO DATA São José 0 x 2 Palmeiras Paulista Feminino 19 de novembro de 2020 Palmeiras 1 x 0 São José Paulista Feminino 28 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Minas Brasília x São José Brasileiro Feminino 22 de abril de 2021 15h (de Brasília) São José x São Paulo Brasileiro Feminino 25 de abril de 2021 20h (de Brasília)

AVAÍ/KINDERMANN

JOGO CAMPEONATO DATA Santiago Morning 0 x 0 Avaí/Kindermann Libertadores Feminina 8 de março de 2021 Avaí/Kindermann 0 x 1 Boca Juniors Libertadores Feminina 11 de março de 2021

Próximas partidas