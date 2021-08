Onde assistir ao vivo a São José-SP x Palmeiras, pelo Paulistão sub-20?

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 15h (de Brasília) pelo Paulistão da categoria sub-20; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Palmeiras visita o São José nesta quinta-feira (19), às 15h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming da elevensports.com e, no YouTube da FPF. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São José-SP x Palmeiras DATA Quinta-feira, 19 de Agosto de 2021 LOCAL Estádio Municipal Martins Pereira - São José dos Campos, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Hemerson Jose Nicoli de Campos

Assistentes: Alexandre Basilio Vasconcellos e William Rodrigues Deodato

Quarto árbitro: Tarciano Jose de Lima

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras enfrenta o São José pelo Paulista sub-20 / Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/Divulgação

A elevensports.com e o YouTube da FPF, ambos na internet, são os canais que vão passar o jogo deste quinta, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O São José de São Paulo, que só disputa o Campeonato Paulista sub-20 segue com foco total na competição. Agora para enfrentar o Palmeiras a equipe tenta encontrar o caminho da vitória, já que ainda não pontuou na competição.

Pelo Campeonato Brasileiro sub-20, o Palmeiras segue na segunda colocação com 23 pontos atrás do São Paulo. Agora o foco é no Campeonato Paulista, já estamos na terceira rodada e o Palmeira visita o São José. Os grandes destaques do time são os atacantes Gabriel Silva e Marino. No Paulista, a equipe perdeu a primeira partida para o Taubaté, e venceu a segunda contra o Flamengo-SP.

Provável escalação do São José: Daniel; Ricardo, João Gabriel, Matheus, Gabriel; Victor, Gabriel Marques, Jonathan; Philipe, Vínicius e Renan.

Provável escalação do Palmeiras: Matheus; Garcia, Naves, Michel, Ian; Fabinho, Vitinho, Jonathan; Marino, Kevin e Gabriel Silva.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO JOSÉ-SP

JOGO CAMPEONATO DATA São José-SP 0 x 1 ECUS Campeonato Paulista sub-20 5 de agosto de 2021 União Mogi 1 x 0 São José-SP Campeonato Paulista sub-20 12 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Taubaté x São José-SP Campeonato Paulista sub-20 26 de agosto de 2021 15h São José-SP x Flamengo-SP Campeonato Paulista sub-20 2 de setembro de 2021 15h

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 1 Flamengo-SP Campeonato Paulista sub-20 12 de agosto de 2021 Palmeiras 4 x 0 Sport Brasileirão sub-20 15 de agosto de 2021

Próximas partidas