Onde assistir ao vivo a São José-SP x Corinthians , pela Copinha 2022?

O São José recebe o Corinthians na noite desta segunda-feira (10), às 20h (de Brasília), no estádio Martins Pereira, pela terceira rodada do grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

QUANDO É?

JOGO São José-SP x Corinthians DATA Segunda-feira, 10 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Martins Pereira, São José dos Campos - SP HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Amanhã é dia de Timãozinho em campo pela @Copinha 2022! ⚫⚪



⚙️ 3ª rodada (Fase de Grupos)

🆚 São José

⏰ 20h (horário de Brasília)

🏟 Estádio Martins Pereira

📺 SporTV



📸 Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians#VaiCorinthians#CorinthiansNaBase#FilhosDoTerrão pic.twitter.com/teAOUDpbQJ — Corinthians (@Corinthians) January 9, 2022

O SporTV, na TV fechada, transmite o jogo desta segunda-feira, em São José dos Campos.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já classificado ao mata-mata da Copinha, o Corinthians vai a campo nesta segunda-feira precisando de um empate para garantir a liderança do grupo 15.

Do outro lado, o São José é o lanterna, mas ainda sonha com a classificação. Para isso, o time mandante terá que golear o forte, além de torcer por um empate entre Resende e River-PI.

Provável escalação do São José-SP: Bruno, Matheus, Vitor, Andrez, Rafinha, Matheus, Otávio, Vinícius, Nicolas, Lucas e José.

Provável escalação do Corinthians: Alan Gobetti, Leo Maná, Alemão, Robert Renan, Mandaca, Reginaldo, Keven, Biro, Felipe Augusto, Matheus Araújo e Giovane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RIVER-PI

JOGO CAMPEONATO DATA São José 0 x 3 Resende Copa São Paulo de Futebol Júnior 7 de janeiro de 2022 São José 1 x 1 River-PI Copa São Paulo de Futebol Júnior 4 de janeiro de 2022

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA River-PI 0 x 2 Corinthians Copa São Paulo de Futebol Júnior 7 de janeiro de 2022 Corinthians 2 x 1 Resende Copa São Paulo de Futebol Júnior 4 de janeiro de 2022

