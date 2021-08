Onde assistir ao vivo a São Caetano x Santos, pelo Paulistão sub-20?

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 15h (de Brasília) pelo Paulistão da categoria sub-20; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Santos visita o São Caetano nesta quinta-feira (19), às 15h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming da elevensports.com e, no YouTube da FPF. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Caetano x Santos DATA Quinta-feira, 19 de Agosto de 2021 LOCAL Estádio Municipal Anacleto Campanella - São Caetano do Sul, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Robson Silva Santos

Assistentes: Luiz Fernando de Moraes e Maguinilson de Oliveira

Quarto árbitro: Fernanda dos Santos Ignacio

ONDE VAI PASSAR?



Santos enfrenta o São Caetano pelo Paulista sub-20 / Foto: Pedro E. G. Azevedo/Santos/Divulgação

A elevensports.com e o YouTube da FPF, ambos na internet, são os canais que vão passar o jogo deste quinta, às 15h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O São Caetano, que só disputa o Campeonato Paulista sub-20 e agora se prepara para enfrentar o Santos. Nas duas rodadas do Campeonato Paulista, a equipe conquistou apenas um ponto na competição.

Pelo Campeonato Brasileiro sub-20, o Santos segue na última colocação com apenas 5 pontos. No Campeonato Paulista, a equipe ainda não venceu e só conquistou um ponto, no empate contra a Portuguesa Santista, a expectativa é que o time encontre o caminho das vitórias contra o São Caetano.

Provável escalação do São Caetano: Felipe; Chady, Guilherme, Victor, Gustavo; Itallo, Vínicius Lopes, Pedro Henrique; Guilherme Lima, Vínicius Gabriel e Marcelo.

Provável escalação do Santos: Eduardo; Yalle, Jefferson, Gustavo, Thiago Balieiro; Rafael, Matheus, Alex Fernandes; Weslley, Marco Antônio e Kaio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO CAETANO

JOGO CAMPEONATO DATA São Caetano 0 x 0 Santo André Campeonato Paulista sub-20 5 de agosto de 2021 São Bernardo 1 x 2 São Caetano Campeonato Paulista sub-20 12 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Portuguesa Santista x São Caetano Campeonato Paulista sub-20 26 de agosto de 2021 15h São Caetano x Água Santa Campeonato Paulista sub-20 2 de setembro de 2021 15h

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 1 Água Santa Campeonato Paulista sub-20 12 de agosto de 2021 Santos 0 x 3 Atlético-MG Brasileirão sub-20 15 de agosto de 2021

Próximas partidas