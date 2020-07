Onde assistir ao vivo a Santos x Ponte Preta, pelas quartas de final do Campeonato Paulista?

Peixe entra em campo na noite desta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando vaga na semifinal, o encara a na noite desta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelas quartas de final do torneio estadual. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Santos x Ponte Preta DATA Quinta-feira, 30 de julho de 2020 LOCAL Vila Belmiro - Santos, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após encerrar a primeira fase da liderança do Grupo A com 16 pontos, o Santos entra em campo sem contar com Raniel, com trauma no joelho esquerdo. Kaio Jorge deve voltar ao time titular.

Além do mais, o técnico Jesualdo Ferreira também não terá Uribe, expulso contra o , mas contará com o retorno do meia Carlos Sánchez, que cumpriu suspensão automática, após ter sido expulso contra o Ramalhão.

Já a Ponte Preta estava na luta para evitar o rebaixamento, mas venceu os dois jogos pós-pandemia e conseguiu a vaga no mata-mata. A equipe encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo A com 13 pontos.

"É uma equipe que vive seu melhor momento na competição. Estavam brigando contra o rebaixamento e de repente conseguiram a classificação. É um clube que tem tradição também, então vai ser uma partida bastante difícil e decidida nos detalhes, já que a vaga será definida em apenas um jogo. O professor tem nos orientado bastante, sabemos o que temos que fazer e vamos em busca da vaga na semifinal", completou o zagueiro.

Provável escalação do Santos: Vladimir; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Jobson), Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 1 Santo André 22 de julho de 2020 Novorizontino 3 x 2 Santos Campeonato Paulista 26 de julho de 2020

Ivan; Apodi, Alisson (Wellington Carvalho), Henrique Trevisan e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Jeferson, Vinícus Zanocelo e João Paulo; Bruno Rodrigues e Roger. Técnico: João Brigatti.

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 16h (de Brasília) x Santos Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020 19h30 (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 2 x 0 Novorizontino Campeonato Paulista 22 de julho de 2020 0 x 1 Ponte Preta Campeonato Paulista 26 de julho de 2020

Próximas partidas