Onde assistir ao vivo a Santos x Grêmio, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após reencontrar o caminho da vitória no meio da semana sobre o , o visita o neste domingo (11), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na RBS TV, além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Santos x Grêmio DATA Domingo, 11 de outubro de 2020 LOCAL Vila Belmiro - Santos HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na RBS TV, além do canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando manter a invencibilidade de 11 jogos, o Santos se prepara para encarar o Grêmio em casa.

Na tarde desta sexta-feira, o elenco realizou nova sessão de treinamentos no CT Presidente Luiz Carvalho, com foco no Santos pelo #Brasileirão2020. Leia em: https://t.co/GiV9aVqTDa



📸: Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/fOgpLl4fue — Grêmio FBPA (@Gremio) October 9, 2020

Para o duelo, o técnico Cuca ainda não sabe se poderá contar com Lucas Veríssimo, com edema na panturrilha esquerda, Alison, com uma sobrecarga na perna esquerda, além de Marinho, com dores na coxa esquerda.

Por outro lado, Arthur Gomes retorna após cumprir suspensão, enquanto Soteldo, na seleção venezuelana, e Lucas Braga, suspenso, são baixas certas.

Já o Grêmio chega animado após voltar a vencer no Brasileirão. No entanto, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Matheus Henrique, suspenso. Maicon pode ser o seu substituto.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Luiz Felipe (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca, Madson (Alison) e Jean Mota (Marinho); Arthur Gomes e Kaio Jorge.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Orejuela (Victor Ferraz), Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa (Cortez); Lucas Silva, Maicon e Robinho (Darlan); Alisson, Diego Souza e Pepê.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x Santos Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 1 x 1 Santos Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020 20h30 (de Brasília) Coritiba x Santos Campeonato Brasileiro 17 de outubro de 2020 17h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 1 Campeonato Brasileiro 3 de outubro de 2020 Grêmio 2 x 1 Coritiba Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020

Próximas partidas