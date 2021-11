Onde assistir ao vivo a Santos x Fortaleza, pelo Brasileirão Série A 2021?

O Santos enfrenta o Fortaleza na noite desta quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TNT e do Premiere, na tv fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Fortaleza DATA Quinta-feira, 25 de novembro de 2021 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento (RJ)

Assistentes: Michael Corrêia (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

Quarto árbitro: Fabiano Monteiro (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes (RJ)

Auxiliar VAR: Carlos Henrique Cardoso (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

A TNT e o Premiere, na tv fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da derrota para o Corinthians na última rodada, o Santos, com 42 pontos, volta a campo contra o Fortaleza na Vila Belmiro.

Recuperado das dores na coxa esquerda, Marinho volta a ficar à disposição.

Do outro lado, o Fortaleza, com 52 pontos e na briga pelo G-4, não contará com Jussa, suspenso, e Daniel Guedes, por questões contratuais. No entanto, Éderson retorna.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Santos: João Paulo, Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Camacho (Lucas Braga), Vinicius Zanocelo, Gabriel Pirani (Marcos Guilherme) e Felipe Jonatan; Marinho e Diego Tardelli.

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson (Ronald), Lucas Lima e Lucas Crispim; David e Robson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 Chapecoense Brasileirão 17 de novembro de 2021 Corinthians 2 x 0 Santos Brasileirão 21 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Santos Brasileirão 28 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Flamengo x Santos Brasileirão 6 de dezembro de 2021 20h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 4 Ceará Brasileirão 17 de novembro de 2021 Fortaleza 1 x 0 Palmeiras Brasileirão 20 de novembro de 2021

Próximas partidas