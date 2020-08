Onde assistir ao vivo a Santos x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (30), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a segunda vitória no Campeonato Brasileiro, o visita o neste domingo (30), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo para todo o (exceto RS, MG e PE), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Santos x Flamengo DATA Domingo, 30 de agosto de 2020 LOCAL Vila Belmiro - Santos HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (exceto RS, MG e PE), além do Premiere, na TV fechada, a partir das 16h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ocupando a sexta posição do Brasileirão, com sete pontos (duas vitórias, um empate e duas derrotas), o Santos encara o Flamengo, que aparece na 15ª posição, com apenas cinco pontos.

Para o duelo, o técnico Cuca ainda não sabe se poderá contar com Marinho, que ainda se recupera de dores na coxa direita. Lucas Braga pode ser o seu substituto.

Além do mais, Alison, suspenso, dará lugar a Jobson.

A preparação para o confronto contra o Santos, pelo Brasileirão, segue firme!

Vem com a #FlaTV conferir o treino desta sexta, Nação: https://t.co/Ybo0AJQbIk#CRF pic.twitter.com/YNDRBoZWRf — Flamengo (@Flamengo) August 28, 2020

Já o Flamengo do técnico Domènec Torrent chega para o confronto com mistério. Sem dar grandes pistas o treinador ainda busca o time ideal para o início de trabalho, que já sofre quesitonamentos no Brasileirão ( duas derrotas, uma vitórias e dois empates).

Provável escalação do Santos: João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Sánchez e Diego Pituca; Marinho (Lucas Braga), Kaio Jorge (Raniel) e Soteldo.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Isla (Matheuzinho), Rodrigo Caio (Thuler), Leo Pereira e Filipe Luis; Willian Arão (Thiago Maia), Gerson, Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol (Pedro).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 1 Santos Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020 2 x 1 Santos Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) Ceará x Santos Campeonato Brasileiro 5 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 1 Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020 Flamengo 1 x 1 Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020

Próximas partidas