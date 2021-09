Onde assistir ao vivo a Santos x Ferroviária, pelo Paulistão feminino?

As equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), às 11h (de Brasília), no CT Rei Pelé; veja como acompanhar ao vivo na internet

Duelo de bicampeões da Libertadores no Paulistão feminino: o Santos recebe a Ferroviária, nesta quarta-feira (22), às 11h (de Brasília), pela sexta rodada do Paulistão, no CT Rei Pelé. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play, do elevensports.com e do YouTube da Federação Paulista de futebol, todos pela internet. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Ferroviária DATA Quarta-feira, 22 de setembro de 2021 LOCAL CT Rei Pelé - Santos, SP HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitra: Daiane Muniz

Assistentes: Paulo Cesar Modesto e Ricardo Pavanelli

Quarto árbitro: Marcelo de Jesus

ONDE VAI PASSAR?



Cristiane é a grande arma do Santos feminino / Foto: Pedro E. G. Azevedo/Santos/Divulgação

O Paulistão Play, o elevensports.com e o YouTube da Federação Paulista de futebol, todos pela internet, são os canais que vão passar o jogo desta quarta-feira (22), às 11h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTOS

Com 13 pontos em 15 disputados, o Santos é o atual vice-líder do Paulistão, apenas a dois pontos do Corinthians, que segue com 100% de aproveitamento.

A expectativa da equipe, então, é aproveitar o duelo difícil do Timão contra o Palmeiras , vencer a Ferroviária e assumir a liderança.

Será que você consegue fazer? Se liga nessa aula da Mamãe Cris! 🥰⚽️ pic.twitter.com/3Mc3KNcEBx — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) September 20, 2021

Provável escalação do Santos: Dida; Bruninha, Day Silva, Laura Valverde e Fê Palermo; Brena, Erikinha e Amanda Gutierres; Analuyza, Cristiane e Byanca Brasil;.

FERROVIÁRIA

Eliminada nas semifinais do Brasileirão, a Ferroviária, atual campeã da Libertadores feminina , está na quinta colocação no Paulistão, com 12 pontos, e quer voltar a levantar a taça de um torneio que não conquista desde a temporada 2013.

🏆🚂💨

Quarta tem Paulistão feminino, vamos, Guerreiras!



⚫⚪ Santos x Ferroviária 🚂

🏆 Paulistão feminino

🗓 22/09 - Quarta

⏱ 11h

🏟 CT Rei Pelé - Santos

📺FPF TV / Elevensports #PaulistaFeminino #MaisQueUmTime #Guerreiras #SFCxAFE pic.twitter.com/4xRyR7Y24G — Guerreiras Grenás (@guerreirasgrena) September 20, 2021

Provável escalação da Ferroviária: Luciana; Carol Tavares, Ana Alice, Luana Sartório, Géssica e Barrinha; Aline Milene, Rafa Mineira e Suzane Pires; Raquel Fernandes e Patrícia.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 0 Palmeiras Paulistão feminino 2 de setembro de 2021 São José 0 x 2 Santos Paulistão feminino 9 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Santos Paulistão feminino 29 de setembro de 2021 15h (de Brasília) Santos x Taubaté Paulistão feminino 2 de outubro de 2021 15h (de Brasília)

FERROVIÁRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 3 x 1 Ferroviária Brasileirão feminino 5 de setembro de 2021 Ferroviária 5 x 0 Taubaté Paulistão feminino 8 de setembro de 2021

Próximas partidas