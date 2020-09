Onde assistir ao vivo a Santos x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2020?

Peixe recebe o Galo nesta quarta-feira (9), na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo na noite d esta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), na VIla Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo para SP, MG (menos Juiz de Fora), GO e TO, além do canal Premiere, na TV fechada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Santos x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 9 de setembro de 2020 LOCAL Vila Belmiro - Santos HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo para SP, MG (menos Juiz de Fora), GO e TO, além do canal Premiere, na TV fechada, a partir das 21h30 (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ocupando a sétima posição, com 11 pontos, o Santos encara o Atlético-MG nesta quarta-feira (9), na Vila Belmiro, visando subir na tabela de classificação.

Mais times

Para o duelo, o técnico Cuca terá problemas para escalar a equipe. Luiz Felipe, Renyer, Raniel, Jean Mota, Vladimir, Anderson Ceará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Alison, não estão aptos.

Por outro lado, o Atlético-MG de Jorge Sampaoli ocupa o terceiro lugar, com 15 pontos, e chega embalado com duas vitórias seguidas.

Sasha, ex-jogador do Santos, falou sobre o reencontro com antigos companheiros, e destacou a importância do triunfo fora de casa.

"Vai ser especial porque deixei várias amizades lá. Mas é um jogo normal, fora de casa. Enfrentar o Santos lá é de extrema dificuldade. Mas vamos estudar a forma que eles estão jogando depois da troca de treinador", disse o atacante.

O zagueiro Réver segue fora da equipe. Desta forma, Igor Rabello seguirá na dupla de zaga com Junior Alonso

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Santos: João Paulo, Pará, Alex, Wagner e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Soteldo e Kaio Jorge.

Provável escalação do Atlético-MG: Rafael; Guga (Mariano), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Alan Franco; Savarino, Keno (Marquinhos) e Eduardo Sasha.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 2 Campeonato Brasileiro 3 de setembro de 2020 Ceará 0 x 1 Santos Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Campeonato Brasileiro 12 de setembro de 2020 19h (de Brasília) Santos x 15 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 0 São Paulo Campeonato Brasileiro 4 de setembro de 2020 0 x 1 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020

Próximas partidas