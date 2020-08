Onde assistir ao vivo a Santos x Athletico-PR, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (16), às 19h45 (de Brasília), na Vila Belmiro; veja como acompanhar ao vivo na internet

e -PR se enfrentam neste domingo (16), às 19h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Santos x DATA Domingo, 16 de agosto de 2020 LOCAL Vila Belmiro - Santos HORÁRIO 19h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Ivan Storti/Santos FC



A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sem saber o que é vencer no Brasileirão, o Santos entra em campo para receber o Athletico-PR de olho apenas no triunfo.

Já o Furacão entra em campo em momento oposto do rival. Campeão do Paranaense, a equipe ainda venceu as duas primeiras partidas no Brasileiro, contra e .

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Khellven, Thiago Heleno, Lucas Halter (Aguilar) e Abner; Wellington, Richard (Cittadini) e Marquinhos Gabriel; Geuvânio (Nikão), Vitinho e Mingotti (Carlos Eduardo).

Provável escalação do Santos: Vladimir; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca (Jobson) e Carlos Sánchez; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 2 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 8 de agosto de 2020 Athletico-PR 2 x 1 Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020 19h30 (de Brasília) Athletico-PR x Campeonato Brasileiro 22 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 1 Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 2 x 0 Santos Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020

Próximas partidas