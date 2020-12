Onde assistir ao vivo a Santos x Grêmio, pelas quartas de final da Copa Libertadores?

Equipes fazem duelo eletrizante pelas quartas de final; veja como acompanhar ao vivo na internet

Em uma das partidas mais aguardadas da noite desta quarta-feira (16), e se enfrentam às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. No primeiro encontro, as equipes empataram por 1 a 1. O duelo será transmitido ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Grêmio DATA Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 LOCAL Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) - Santos HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Alexandre Schneider/Correspondente

A partida será transmitida ao vivo no canal Fox Sports, na TV fechada, a partir das 19h15 (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Santos entra em campo tentando aproveitar o fator casa para se impor diante do rival e avança com qualquer vitória ou com o empate por 0 a 0. O não terá Pituca, suspenso, enquanto Soteldo e Balieiro estão fora após testarem positivo para covid-19. O Alvinegro conta com o retorno de Arthur Gomes, que cumpriu período de quarentena.

O Grêmio não terá um de seus líderes das últimas temporadas em campo: Maicon não foi relacionado para o duelo. Por outro lado, Jean Pyerre está com o elenco e é dúvida. O Tricolor avança com um triunfo simples, ou com um empate por dois gols ou mais.

Vale lembrar que caso a igualdade por 1 a 1 se repita, a vaga será decidida nos pênaltis.

Provável escalação do Santos: John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Jean Mota), Sandry e Jobson; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann (David Braz) e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Luiz Fernando, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza..

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

O Grêmio encerrou a primeira fase de grupos na liderança do grupo E, com 11 pontos, e aproveitamento de 61,1% (três vitórias, dois empates e uma derrota), antes de eliminar o Guaraní nas oitavas de final, após vencer os dois jogos por 2 a 0.

JOGOS DO GRÊMIO NA LIBERTADORES

América de Cali 0 x 2 Grêmio - 3 de março de 2020

Grêmio 0 x 0 - 12 de março de 2020

2 x 0 Grêmio - 16 de setembro de 2020

Internacional 0 x 1 Grêmio - 23 de setembro de 2020

Grêmio 2 x 0 Universidad Católica - 29 de setembro de 2020

Grêmio 1 x 1 América de Cali - 22 de outubro de 2020

Guaraní 0 x 2 Grêmio - 26 de novembro de 2020

Grêmio 2 x 0 Guaraní - 4 de dezembro de 2020

Grêmio 1 x 1 Santos - 9 de dezembro de 2020

Já o Santos encerrou a primeira fase no grupo G na liderança, com 16 pontos (cinco vitórias e um empate).

JOGOS DO SANTOS NA LIBERTADORES

Defensa y Justicia 1 x 2 Santos - 3 de março de 2020

Santos 1 x 0 - 10 de março de 2020

Santos 0 x 0 - 15 de setembro de 2020

Delfín 1 x 2 Santos - 24 de setembro de 2020

Olimpia 2 x 3 Santos - 1 de outubro de 2020

Santos 2 x 1 Defensa y Justicia - 20 de outubro de 2020

1 x 2 Santos - 24 de novembro de 2020

Santos 0 x 1 LDU - 1 de dezenbro de 2020

Grêmio 1 x 1 Santos - 9 de dezembro de 2020

A CAMPANHA DO GRÊMIO NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

O Grêmio participa pela 20ª vez da em 2020. Em 201 jogos, a equipe acumula 106 vitórias, 43 empates e 53 derrotas, com 306 gols marcados, e 178 tentos sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Semi 55,56% 2018 Semi 72,22% 2017 Campeão 76,19% 2016 Oitavas de final 45,83% 2014 Oitavas de final 70,83%% 2013 Oitavas de final 46,67% 2011 Oitavas de final 46,67% 2009 Semi 69,44% 2007 Vice 45,24% 2003 Quartas de final 56,67% 2002 Semi 69,44% 1998 Quartas de final 56,67% 1997 Quartas de final 60% 1996 Semi 55,56% 1995 Campeão 66,67% 1990 Fase de grupos 41,67% 1984 Vice 57,14% 1983 Campeão 79,17% 1982 Fase de grupos 41,67%

A CAMPANHA DO SANTOS NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

Tricampeão da Libertadores, o Santos participa pela 15ª vez da Copa Libertadores. Em 137 jogos, a equipe acumula 77 vitórias, 29 empates e 33 derrotas, com 264 gols marcados e 157 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2018 Oitavas de final 45,83% 2017 Quartas de final 63,33% 2012 Semi 55,56% 2011 Campeão 64,29% 2008 Quartas de final 63,33% 2007 Semi 83,33% 2005 Quartas de final 50% 2004 Quartas de final 66,67% 2003 Vice 61,90% 1984 Primeira fase 11,11% 1965 Semi 71,43% 1964 Semi 0% 1963 Campeão 87,5% 1962 Campeão 77,78%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 1 Santos Campeonato Brasileiro 13 de dezembro de 2020 Grêmio 1 x 1 Santos Copa Libertadores 9 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Santos Campeonato Brasileiro 20 de dezembro de 2020 16h (de Brasília) Santos x Ceará Campeonato Brasileiro 26 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Grêmio Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020 Grêmio 1 x 1 Santos Copa Libertadores 9 de dezembro de 2020

Próximas partidas