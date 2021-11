Onde assistir ao vivo a Santa Fe x Corinthians feminino, pela final da Copa Libertadores feminina?

Corinthians e Santa Fe entram em campo neste domingo (21), em Montevidéu, a partir das 20h (de Brasília), pela grande decisão da Copa Libertadores feminina. O Alvinegro busca o terceiro título da competição continental. A partida terá transmissão ao vivo do Fox Sports, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real e ainda reagir com a gente no nosso canal na Twitch.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santa Fe x Corinthians DATA Domingo, 21 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Parque Central, Montevidéu - URU HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo deste domingo será transmitido pelo Fox Sports, na TV fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Corinthians entra em campo confiante em busca do tricampeonato da Copa Libertadores feminina neste domingo.

O Timão venceu todos os cinco jogos que disputou até o momento, com 24 gols marcados e apenas dois sofridos.

Do outro lado, o Santa Fé concluiu a primeira fase na segunda colocação do grupo A, com duas vitórias e um empate.

Nas quartas de final, o time colombiano eliminou o Avaí/Kindermann, enquanto na semifinal barrou outra equipe brasileira, desta vez, a Ferroviária.

Provável escalação do Corinthians: Kemelli, Poliana, Giovanna Campiolo, Pardal, Yasmim, Diany, Gabi Zanotti, Gabi Portilho, Tamires, Victoria Albuquerque e Adriana.

Provável escalação do Santa Fe: Tapia, Gutierrez, Rangel, Acosta, Ramos, Salazar, Peña, Gauto, Cuesta, Robledo e Chacón.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Nacional 0 x 8 Corinthians Libertadores 16 de novembro de 2021 Corinthians 3 x 1 Alianza Lima Libertadores 1 de novembro de 2021

SANTA FE

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 1 (2) x (4) 1 Santa Fe Libertadores 15 de novembro de 2021 Avaí/Kindermann 2 (5) x (6) 2 Santa Fe Libertadores 12 de novembro de 2021

