Onde assistir ao vivo a Santa Cruz x Salgueiro, pelo Campeonato Pernambucano?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Santa Cruz e Salgueiro se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), no Arruda, pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV 2 Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santa Cruz x Salgueiro DATA Quarta-feira, 21 de abril de 2021 LOCAL Estádio Arruda - Recife, PE HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images



O SporTV 2 e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (21), às 19h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de duas derrotas seguidas no Campeonato Pernambucano, o Salgueiro, na quarta posição, com nove pontos, busca reencontrar o caminho da vitória.

Expulso no confronto contra o Retrô, o volante Moreilândia está fora.

Já o Santa Cruz, na quinta posição, com oito pontos, deve promover o retorno de Chiquinho ao time titular.

#HojeTemSanta | Pelo #PE2021, enfrentaremos o Salgueiro e vamos em busca da vitória! Vamos juntos! Juntos somos mais fortes! #AvanteSanta pic.twitter.com/DeYcVcGfS4 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 21, 2021

Provável escalação do Santa Cruz: Jordan; Derley, William Alves, Júnior Sergipano e Alan Cardoso; Caetano, Elicarlos e Chiquinho; Maxwell, Madson e Pipico.

Provável escalação do Salgueiro: César Tanaka; Dadinha, Ranieri, Elenilson (Leozão) e Alan Pires; Bruno Sena, Felipe Baiano e Aruá; Tarcísio, Kelsen e Alisson Araçoiaba.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Cianorte 1 x 0 Santa Cruz Copa do Brasil 13 de abril de 2021 Náutico 2 x 1 Santa Cruz Campeonato Pernambucano 18 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santa Cruz x Sete de Setembro Campeonato Pernambucano 25 de abril de 2021 16h (de Brasília) Retrô x Santa Cruz Campeonato Pernambucano 28 de abril de 2021 19h (de Brasília)

SALGUEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Vera Cruz 2 x 0 Salgueiro Campeonato Pernambucano 8 de abril de 2021 Salgueiro 1 x 0 Retrô Campeonato Pernambucano 18 de abril de 2021

Próximas partidas