Onde assistir ao vivo a Sampaio Corrêa x Náutico, pela Série B?

Em grande fase, a Bolívia Querida recebe o Timbu nesta terça-feira (17), às 18h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após um começo conturbado, o está em grande fase na e vai em busca da quinta vitória consecutiva: o clube maranhense recebe o nesta terça-feira (17), às 18h (de Brasília), no Castelão, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, além do Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sampaio Corrêa x Náutico DATA Terça-feira, 17 de outubro de 2020 LOCAL Castelão - São Luís, Maranhão HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Uma máquina de fazer gols.

Caio MATADOR Dantas.

Uh, tá maneiro! Caio Dantas é artilheiro.🎶 pic.twitter.com/T7LFgHHtp1 — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) November 14, 2020

A partida terá transmissão ao vivo no canal SporTV, além do Premiere, na TV fechada, a partir das 18h (de Brasília). Aqui, na Goal , você também acompanha os principais lances em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado pelos gols do artilheiro Caio Dantas, principal goleador da Série B até o momento , o Sampaio Corrêa vem disparando na tabela de classificação. Com quatro vitórias em sequência, o time do Maranhão invadiu o G-4, após vencer o Juventude na última rodada. Se bater o Náutico, chega até a vice-liderança da competição, sete pontos atrás da líder .

Enquanto isso, o Náutico vive uma situação oposta: após um começo consistente, que fez boa parte da torcida do Timbu acreditar até em uma campanha sólida na competição, o time não consegue mais jogar bem e está na zona do rebaixamento. Para não se distanciar do , primeiro time fora da zona, precisa vencer o Sampaio Corrêa - e mesmo assim não mudaria de posição.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Gustavo; Luiz Gustavo (Noazi), Paulo Sérgio, Joécio e Marlon; André, Vinícius Kiss e Marcinho; Róbson (Pimentinha), Roney e Caio Dantas

Provável escalação do Náutico: Jefferson; Hereda, Ronaldo Alves, Camutanga e Wilian Simões; Bustamante, Jhonnatan, Jorge Henrique e Marcos Vinícius; Vinícius e Kieza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 2 x 1 Vitória Série B 8 de novembro de 2020 Juventude 2 x 3 Sampaio Corrêa Série B 14 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampaio Corrêa x Chapecoense Série B 20 de novembro de 2020 19h15 (de Brasíia) x Sampaio Corrêa Série B 23 de novembro de 2020 17h30 (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 2 x 2 Avaí Série B 6 de novembro de 2020 Operário-PR 3 x 1 Náutico Série B 13 de novembro de 2020

Próximas partidas