Onde assistir ao vivo a Salgueiro x Corinthians, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Salgueirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians enfrenta o Salgueiro na noite desta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil, podendo empatar para avançar na competição. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Salgueiro x Corinthians DATA Quarta-feira, 17 de março de 2021 LOCAL Salgueirão - Salgueiro, Pernambuco HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O SporTV, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo desta quarta-feira (17). Você também pode acompanhar a partida na Goal em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Corinthians chega para o duelo com a vantagem do empate para avançar na Copa do Brasil.

Invicto no Paulista, com dois empates e duas vitórias, o Timão entra em campo com algumas mudanças na equipe.

O técnico Vagner Mancini pode promover o retorno de Cazares à equipe.

Já o Salgueiro está com 100% de aproveitamento no Campeonato Pernambucano, e chega embalado.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel, Otero, Cazares e Mateus Vital; Jô.

Provável escalação da Salgueiro: Lucas Ferreira, Adenilson, Ranieri, Leozão, Tarcísio, Bruno Sena, Felipe Baiano, Moreilândia, Thomas Anderson, Cássio Ortega e Alison.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 1 Ponte Preta Paulista 7 de março de 2021 São Caetano 0 x 1 Corinthians Paulista 14 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Mirassol x Corinthians Paulista 22 de março de 2021 20h (de Brasília) Corinthians x Ituano Paulista 24 de março de 2021 A definir

SALGUEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA 4 de Julho 1 x 0 Salgueiro Copa do Nordeste 7 de março de 2021 Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz Copa do Nordeste 11 de março de 2021

Próximas partidas