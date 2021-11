Onde assistir ao vivo a Salernitana x Juventus, pela Serie A italiana?

Salernitana e Juventus entram em campo nesta terça-feira (30), no estádio Arechi, a partir das 16h45 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Salernitana x Juventus DATA Terça-feira, 30 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Arechi, Salerno - ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo será transmitido pela ESPN Brasil, na tv fecheada, e pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Lanterna do Campeonato Italiano, o Salernitana quer se impor diante do instável rival.

A equipe não terá Cedric Gondo e Mateo Ruggeri, lesionados. Já Frank Ribery, com um problema no joelho, é dúvida para o duelo.

Fora da zona de classificação à próxima edição da Champions League, a Juventus vai em busca do triunfo longe dos seus domínios.

Federico Chiesa e Weston McKennie, com problemas físicos, são dúvidas para o jogo desta terça-feira, enquanto De Sciglio e Aaron Ramsey sehuem no departamento médico.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Salernitana: Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Obi, Di Tacchio, L. Coulibaly; Djuric; Bonazzoli, Simy.

Provável escalação do Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Dybala.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SALERNITANA

JOGO CAMPEONATO DATA Cagliari 1 x 1 Salernitana Serie A italiana 26 de novembro de 2021 Salernitana 0 x 2 Sampdoria Serie A italiana 21 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Salernitana Serie A italiana 4 de dezembro de 2021 11h (de Brasília) Fiorentina x Salernitana Brasileirão 11 de dezembro de 2021 11h (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 0 x 1 Atalanta Serie A italiana 27 de novembro de 2021 Chelsea 4 x 0 Juventus Champions League 23 de novembro de 2021

Próximas partidas