Onde assistir ao vivo a Salernitana x Inter, pelo Campeonato Italiano?

Inter de Milão e Salernitana se enfrentam na tarde desta sexta-feira (17), às 16h45 no Estádio Arechi, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Salernitana x Inter de Milão DATA Sexta-feira 17 de dezembro de 2021 LOCAL Estádio Arechi - Campânia, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir ao vivo o confronto italiano, às 16h45 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do Campeonato Italiano, com apenas um ponto de diferença para o Milan, a Inter entra em campo pensando apenas nos três pontos contra o lanterna da competição.

Joaquin Correa, Darmian e Eriksen seguem como desfalques.

Já o Salernitana, vindo de três derrotas consecutivas, não terá Capezzi, Strandberg, Gondo, Russo e Ruggeri.

Espera-se que o time titular seja semelhante ao que enfrentou a Fiorentina, com Frack Ribery novamente apoiando Nwankwo.

Provável escalação da Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko.

Provável escalação do Salernitana: Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri; Kechrida, Kastanos, Obi, Coulibaly; Ribery; Nwankwo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Inter de Milão

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 0 Inter Champions League 7 de dezembro de 2021 Inter x 4 x 0 Cagliari Campeonato Italiano 12 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter x Torino Campeonato Italiano 22 de dezembro de 2021 14h30 Bologna x Inter Campeonato Italiano 6 de janeiro de 2022 15h45

SALERNITANA

JOGO CAMPEONATO DATA Fiorentina 4 x 0 Salernitana Campeonato Italiano 11 de dezembro de 2021 Genoa 1 x 0 Salernitana Coppa Italia 14 de dezembro de 2021

Próximas partidas