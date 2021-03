Onde assistir ao vivo a Roma x Napoli, pelo Campeonato Italiano?

Empatadas em pontos, equipes duelam neste domingo (21), às 16h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Roma e Napoli são duas das mais tradicionais equipes da Itália e a expectativa é que os times façam um bom clássico neste domingo (21), às 16h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo na TNT Sports, na TV fechada, e no Estádio TNT Sports, via streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Roma x Napoli DATA Domingo, 21 de março de 2021 LOCAL Stadio Olimpico - Roma, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marco Di Bello

Assistentes: Giorgio Peretti e Giacomo Paganese

Quarto árbitro: Giovanni Ayroldi

VAR: Aleandro Di Paolo

AVAR: Dario Cecconi

ONDE VAI PASSAR?



Roma e Napoli querem uma vaga na próxima UCL. Foto: Getty Images

O torcedor poderá acompanhar o jogo deste domingo, às 16h30 (de Brasília) na TNT (TNT Sports), na TV fechada, e via streaming no Estádio TNT Sports (antigo EI Plus). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ROMA

Os brasileiros Bruno Peres, suspenso, e Juan Jesus, em isolamento após testar positivo para a Covid-19, não jogam o clássico. No ataque, Henrikh Mkhitaryan e Jordan Veretout também não entram em campo. Tanto Chris Smalling quanto Roger Ibanez são dúvidas.

Provável escalação da Roma: Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko.

NAPOLI

Mesmo com os retornos de Kostas Manolas, Hirving Lozano e Andrea Petagna, o time napolitano não terá Faouzi Ghoulam e Amir Rrahmani, que se recuperam de lesão, e Giovanni Di Lorenzo, suspenso. No último treino antes do jogo, Lobotka esteve ausente por amidalite, Petagna fez trabalhos específicos no campo e Rrahmani ficou na academia.

🔙 | O jogo de domingo será o 74ª de #RomaNapoli na capital



❌ 33 vitórias da Roma

😐 28 empates

✅ 12 vitórias do Napoli



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/qUD3uyy3nd — SSC Napoli Oficial (@sscnapoli_br) March 19, 2021

Provável escalação da Equipe 2: Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Rui; Demme, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ROMA

JOGO CAMPEONATO DATA Shakhtar Donetsk 1 x 2 Roma Liga Europa 18 de março de 2021 Parma 2 x 0 Roma Serie A 14 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sassuolo x Roma Serie A 3 de abril de 2021 10h (de Brasília) Ajax x Roma Liga Europa 8 de abril de 2021 16h (de Brasília)

NAPOLI

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 0 x 1 Napoli Serie A 14 de março de 2021 Napoli 3 x 1 Bologna Serie A 7 de março de 2021

Próximas partidas