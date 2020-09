Onde assistir ao vivo a Roma x Juventus, pelo Campeonato Italiano?

Clássico entre romanos e bianconeris agita a segunda rodada da Serie A Tim, neste domingo (27)

Atual campeã, a começou na temporada 2020/21 com tudo. Na estreia da Tim, venceu a Sampdoria por 3 a 0. Agora, na segunda rodada, o time de Andrea Pirlo encara o clássico contra a neste domingo (27), às 15h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pelo canal BandSports. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Roma x Juventus DATA Domingo, 27 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Olímpico - Roma, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no canal BandSports. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

A Roma quer se recuperar da derrota na primeira rodada por 3 a o contra o Verona. Para isso, o técnico Paulo Fonseca poderá contar com Pedro, ex- , e Edin Dzeko, que permanece no time da capital italiana após ser especulado na Juventus.

Andrea Pirlo também deve colocar força máxima no Estádio Olímpico de Roma. A Juventus apresentou mais um reforço para a temporada: Alvaro Morata. Na estreia na Serie A Tim, o treinador deu oportunidades para os jovens Frabotta e Kulusevski, que podem voltar ao time no domingo.

Provável escalação da Roma: Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ROMA

VJOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Roma Amistoso 12 de setembro de 2020 Verona 3 x 0 Roma Serie A Tim 19 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Roma Serie A Tim 3 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília) Roma x Benevenuto Serie A Tim 18 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 5 x 0 Novara Amistoso 13 de setembro de 2020 Juventus 3 x 0 Serie A Tim 20 de setembro de 2020

