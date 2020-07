Onde assistir ao vivo a Roma x Internazionale, pelo Campeonato Italiano?

Clássico marca a 34ª rodada da Serie A neste domingo (19), às 16h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Lutando pelo título do Campeonato Italiano, a visita a na tarde deste domingo (19), às 16h45 (de Brasília), pela 34ª rodada da . A partida não terá transmissão ao vivo no , mas aqui, na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Roma x Internazionale DATA Domingo, 19 de julho de 2020 LOCAL Stadio Olimpico - Roma, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida não terá transmissão ao vivo Brasil. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, a partir das 16h45 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalada com três vitórias consecutivas no Campeonato Italiano, a Roma entra em campo na quinta posição, com 57 pontos, sem contar com Federico Fazio, Antonio Mirante, Chris Smalling e Juan Jesus, lesionados, enquanto Davide Santon, com problema muscular, pode desfalcar a equipe.

Desta forma, Fonseca pode manter a equipe que venceu o Verona, embora Edin Dzeko possa novamente ser apoiado por Henrikh Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini no ataque.

Quanto à Inter, na vice-liderança, com 71 pontos, seis a menos que a líder , poderá contar novamente com Romelu Lukaku, poupado na vitória sobre o por 4 a 0 no meio da semana.

Provável escalação da Roma: Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Spinazzola, Zaniolo, Veretout, Zappacosta; Mkhitaryan, Dzeko, Pellegrini.

Provável escalação do Internazionale: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Young, Gagliardini, Brozovic, Candreva; Valero; Martinez, Lukaku.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ROMA

JOGO CAMPEONATO DATA Brescia 0 x 3 Roma Campeonato Italiano 11 de julho de 2020 Roma 2 x 1 Verona Campeonato Italiano 15 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO SPAL x Roma Campeonato Italiano 22 de julho de 2020 16h45 (de Brasília) Roma x Campeonato Italiano 26 de julho de 2020 A determinar

INTERNAZIONALE

JOGO CAMPEONATO DATA Internazionale 3 x 1 Campeonato Italiano 13 de julho de 2020 SPAL 0 x 4 Internazionale Campeonato Italiano 16 de junho de 2020

Próximas partidas