Onde assistir ao vivo a Rio Ave x Benfica, pelo Campeonato Português?

Encarnados de Jorge Jesus entram em campo neste domingo (18), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Eliminado da Liga dos Campeões, o volta suas atenções para o Campeonato Português, competição na qual está invicto, e viaja para enfrentar o Rio Ave neste domingo (18), às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Na Goal , você também acompanha os principais lances em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Rio Ave x Benfica DATA Domingo, 18 de outubro de 2020 LOCAL Estádio dos Arcos - Vila do Conde, HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Benfica tenta permanecer na liderança da / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil. Aqui, na Goal , você também acompanha os principais lances em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

RIO AVE

Após cinco empates consecutivos nos últimos jogos e uma eliminação histórica diante do na , o Rio Ave volta aos gramados para tentar a primeira vitória na Primeira Liga... e para manter a invencibilidade, contando com o "andarilho" Lucas Piazon no comando de ataque.

Provável escalação do Farense: Kieszek; Amaral, Monte, Borevkovic e Pinto; Tarantini, Augusto e Jambor; Mané, Moreira e Lucas Piazon.

BENFICA

Com 100% de aproveitamento até o momento, o Benfica de Jorge Jesus quer continuar brilhando pelo Campeonato Português. Para isso, terá que atuar sem um de seus principais jogadores: o belga Jan Vertonghen, zagueiro muito experiente no futebol europeu, não está disponível por lesão.

Assim, continua com sua legião de brasileiros para tentar a vitória diante do Rio Ave.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Alex Grimaldo, Jardel, Otamendi e André Almeida; Éverton Cebolinha, Gabriel Pires, Pizzi e Rafa Silva; Luca Waldschmidt e Seferović.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RIO AVE

JOGO CAMPEONATO DATA Rio Ave 2 x 2 Milan Liga Europa 1 de outubro de 2020 Famalicão 1 x 1 Rio Ave Campeonato Português 4 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Farense x Rio Ave Campeonato Português 25 de outubro de 2020 13h (de Brasília) Rio Ave x Moreirense Campeonato Português 31 de outubro de 2020 15h (de Brasília)

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 2 x 0 Moreirense Campeonato Português 26 de setembro de 2020 Benfica 3 x 2 Farense Campeonato Português 4 de outubro de 2020

Próximas partidas