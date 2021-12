Onde assistir ao vivo a Remo x Paysandu, pela semifinal da Copa Verde?

O Remo enfrenta o Paysandu na tarde deste sábado (4), às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. Como empataram em 2 a 2 no primeiro duelo, quem vencer avança à final. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura, na TV aberta.

QUANDO É?

JOGO Remo x Paysandu DATA Sábado, 4 de dezembro de 2021 LOCAL Baenão - Belém, PA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A presença da torcida azulina é fundamental para fazermos uma bela partida, é um momento de alegria e lazer, é responsabilidade nossa fazer um jogo seguro e com respeito. Contamos com a colaboração da Nação Azulina! 👊🦁 #OReiDaAmazônia pic.twitter.com/YiAU5lvWwk — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) December 3, 2021

A TV Cultura, na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (4), às 17h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois do rebaixamento para a Série C, o Remo só pensa no clássico contra o Paysandu para garantir a vaga para a final da Copa Verde. Como o primeiro jogo terminou empatado em 2 a 2, quem vencer avança. Em caso de nova igualdade, a decisão irá para as penalidades.

Devido às regras de retorno do público aos estádios de futebol no Pará, apenas a torcida do clube mandante poderá ter acesso à partida.

Provável escalação do Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Fredson, Kevem e Marlon; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Matheus Oliveira, Lucas Tocantins e Neto Pessoa.

Provável escalação do Paysandu: Victor Souza; Leandro Silva, Yan, Victor Sallinas e Diego Matos; Bruno Paulista, Ratinho e José Aldo; Laércio, Marlon e Danrlei.

ÚLTIMOS JOGOS

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Castanhal 1 x 3 Paysandu Copa Verde 10 de novembro de 2021 Paysandu 2 x 2 Remo Copa Verde 1 de dezembro de 2021

REMO