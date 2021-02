Onde assistir ao vivo a Remo x Manaus, pela semifinal da Copa Verde 2020?

Após empate no jogo de ida, as equipes decidem quem vai para a final da Copa Verde nesta quinta-feira (18); veja como assistir ao duelo

Remo e Manaus se enfrentam nesta quinta-feira (18) no jogo de volta da semifinal da Copa Verde, torneio da CBF entre equipes das regiões Norte e Centro-Oeste. No primeiro duelo entre as equipes, o resultado foi de empate por 1 a 1. A partida acontece no Estádio Mangueirão, em Belém. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela TV Brasil, na TV aberta. Aqui, na Goal , você também acompanha os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Manaus DATA Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Mangueirão - Belém, PA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Rodrigo Rocha

Assistentes: Cipriano da Silva Souza e Fábio Pereira

Quarto árbitro: Wasley do Couto Leao

ONDE VAI PASSAR?



Remo joga em casa para garantir uma vaga na final da Copa Verde / Foto: Divulgação Remo

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Brasil, na TV aberta. Aqui, na Goal , você também acompanha os lances em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REMO

Após empate em 1 a 1 fora de casa, o Remo espera manter os 100% de aproveitamento jogando em seus domínios na Copa Verde para garantir uma vaga na grande final. Além disso, o clube não terá nenhum desfalque para a decisão desta quarta.

Provável escalação do Remo : Vinícius; Wellington Silva, Kevem, Rafael Jansen e Marlon; Pingo, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Hélio, Augusto e Wallace.

Vale vaga na final! O Leão Azul decide em casa a semifinal da #CopaVerde , nesta quinta-feira, às 16h, contra o Manaus. Na partida de ida, empate em 1 a 1. Vai pra cima, Remo! 🦁



➡️ Garanta seu ingresso virtual: https://t.co/kf5SuYVPjb #OReiDaAmazônia #REMxMAN pic.twitter.com/F6QgSBVMCK — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) February 17, 2021

MANAUS

Com a missão de colocar o futebol amazonense no radar do futebol brasileiro, o Manaus precisa superar desfalques importantes no jogo de volta da semifinal. O zagueiro Thiago Spice vai cumprir suspensão pelo cartão vermelho levado no jogo de ida em Manaus, quando o jogo terminou empatado em 1 a 1. Artilheiro do time na competição com cinco gols, o atacante Jackie Chan, com lesão na coxa, é outro que não joga.

Provável escalação do Manaus: Rafael; Edvan, Luis Fernando, Ramon e Tiago Costa; Márcio Passos, Vinícius Barba e Gabriel Davis; Douglas Lima, Diego Rosa e Erivélton (Philip).

🟢 #CopaVerde2020 - Semifinal - Jogo de Volta

🆚 Remo

⏰ 15h (Manaus)

🏟 Estádio do Mangueirão (PA)

🚫 Sem público

📺 @tvencontrodasaguass



➡️ Garanta seu ingresso virtual https://t.co/A7nB2xPATu



🇳🇬Ou pelo PIX

18.367.669/0001-81 pic.twitter.com/WmaOJJHyYi — Manaus Futebol Clube (de 🏠) (@oficialmanausfc) February 18, 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Independente 3 (0) x (3) 1 Remo Copa Verde 7 de fevereiro de 2021 Manaus 1 x 1 Remo Copa Verde 13 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Gavião Campeonato Paraense 1º de março de 2021 19h (de Brasília) Bragantino-PA x Remo Campeonato Paraense 5 de março de 2021 15h (de Brasília)

MANAUS

JOGO CAMPEONATO DATA Paysandu 1 x 2 Manaus Copa Verde 7 de fevereiro de 2021 Manaus 1 x 1 Remo Copa Verde 13 de janeiro de 2021

Próximas partidas