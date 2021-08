Onde assistir ao vivo a Remo x CSA, pela Série B?

Os times entram em campo neste domingo (1), em Belém, pela 15ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Remo recebe o CSA neste domingo (1), em Belém, a partir das 18h15 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x CSA DATA Domingo, 1 de agosto de 2021 LOCAL Baenão, Belém - PA HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alisson Furtado (TO)

Assistentes: Fábio Pereira e Cipriano Sousa (TO)

Quarto árbitro: Joelson Nazareno Cardoso (PA)

ONDE VAI PASSAR?

Remo quer o triunfo em casa/Foto: Samara Miranda/Remo

O Premiere vai passar jogo deste domingo. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de duas derrotas consecutivas, o Remo entra em campo precisando do triunfo para não se aproximar da zona de rebaixamento.Lanterna, com apenas nove pontos, o Londrina entra em campo pressionado pela primeira vitória em casa.

O técnico Felipe Conceição não deve fazer muitas mudanças na equipe para o jogo deste domingo.

Já o CSA quer a vitória fora de casa para tentar subir para a metade de cima da tabela.

Bora pra Belém! ✈️⚽️💙 O Azulão finalizou a preparação no Rio de Janeiro e embarcou hoje para a capital paraense. Amanhã tem o último treino antes da partida contra o Remo. 🔵⚪️



📷 @oaugustoliveira pic.twitter.com/ahClYDyyBm — CSA (@CSAoficial) July 30, 2021

O time alagoano não terá Dellatorre e Wellington, lesionados. Já o zagueiro Matheus Felipe está suspenso.

Provável escalação do Remo: Vinícius, Thiago Ennes, Romércoi, Kevem, Igor Fernandes, Anderson Uchoa, Arthur, Felipe Gedoz, Matheus Oliveira, Erick Flores e Victor Andrade.

Provável escalação do CSA: Thiago Rodrigues; Yuri, Lucão, Fabrício e Ernandes; Geovane, Silas (Iury Castilho) e Renato Cajá; Gabriel (Iury Castilho), Reinaldo e Bruno Mota.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 0 Remo Brasileirão Série B 28 de julho de 2021 Londrina 1 x 0 Remo Brasileirão Série B 23 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Operário Brasileirão Série B 6 de agosto de 2021 16h (de Brasília) Goiás x Remo Brasileirão Série B 10 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 0 CSA Brasileirão Série B 27 de julho de 2021 CSa 2 x 1 Vitória Brasileirão Série B 24 de julho de 2021

Próximas partidas