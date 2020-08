Onde assistir ao vivo a Remo x Castanhal, pelo Campeonato Paraense?

Times fazem o jogo de volta válido pela semifinal do Campeonato Paraense; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com a vantagem do empate, o recebe o Castanhal nesta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), no Mangueirão, pelo jogo de volta válido pela semifinal do Campeonato Paraense. O Leão venceu na ida por 1 a 0. O duelo terá transmissão ao vivo na TV Cultura (PA) no canal aberto, e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Castanhal DATA Quinta-feira, 20 de agosto de 2020 LOCAL Mangueirão HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Divulgação/Remo)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo na TV Cultura (PA) no canal aberto, e do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui

O Remo vive um bom momento na temporada: desde a retomada do futebol, o time tem 100% de aproveitamente, com cinco vitórias em cinco jogos disputados (entre estadual e ). E após o triunfo no jogo de ida, o Leão tem a vantagem de jogar por um empate para ir à final do Parazão. O volante Gelson, no entanto, pregou cautela.

"Nós temos essa vantagem, mas não estamos sentados em cima dela. Sabemos que o time do Castanhal é um time bom, muito técnico e que toca bem a bola. Temos que entrar bem concentrados, como uma semifinal mesmo, nos dedicar bastante e ter muita humildade, pois temos totais condições de sairmos com o resultado positivo e ir para a final", disse.

Já o Castanhal, que viu como "injusto" o placar do primeiro jogo, precisa ganhar por dois gols de diferença para avançar à grande decisão do estadual. O time terá um desfalque de peso para o duelo: o volante Marcos Paulo sofreu uma lesão no joelho esquerdo e só voltará a atuar em 2021.

Provável escalação do Remo: Vinícius, Rafael Jansen, Mimica, Fredson, Marlon, Charles, Lucas Siqueira, Gelson, Julio Rusch, Eduardo Ramos e Gustavo Ermel.

Provável escalação do Castanhal: Paulo Henrique, Magnum, Lucão, Lucas, Samuel, PC Timborana, Eneilson (Luís Felipe), Keoma, Betinho, Fazendinha e Santa Maria.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 x 1 Ferroviário Série C 16 de agosto de 2020 Castanhal 0 x 1 Remo Campeonato Paraense 13 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Imperatriz x Remo Série C 24 de agosto de 2020 20h (de Brasília) Remo x Vila Nova Série C 30 de agosto de 2020 18h (de Brasília)

CASTANHAL

JOGO CAMPEONATO DATA Castanhal 0 x 1 Remo Campeonato Paraense 13 de agosto de 2020 Castanhal 2 x 1 Independente-PA Campeonato Paraense 4 de agosto de 2020

Próximas partidas