Onde assistir ao vivo a Remo x Brasiliense, pela final da Copa Verde?

O jogo de volta da final da Copa Verde será nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília). Na disputa, o Brasiliense saiu na frente do Remo, vencendo o primeiro jogo por 2 a 1, em casa, e agora tem a vantagem do empate para levar o título. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasiliense. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasiliense. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

Remo precisa da vitóriaem casa para ser campeão. Sã necessários dois gols de diferença para o título vir no tempo normal, com apenas um a decisão vai para os pênaltis.

O time ne não deve ter desfalques para a decisão, sem suspensos ou lesionados.

