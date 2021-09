Onde assistir ao vivo a Remo x Botafogo, pela Série B?

Equipes entram em campo neste sábado (4), às 19h30 (de Brasília), no Baenão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Remo e Botafogo se enfrentam na noite deste sábado (4), às 19h30 (de Brasília), no Baenão, em duelo válido pela 22ª rodada da Série B . A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e do Premiere , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Botafogo DATA Sábado, 4 de setembro de 2021 LOCAL Baenão - Belém, PA HORÁRIO 19h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho (GO) e Hugo Savio Xavier (GO)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

ONDE VAI PASSAR?



Rafael Moura pelo Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta sexta-feira. Na Goa l , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Remo não faz o campeonato que espera, o time ocupa a 12ª posição com apenas 27 pontos, muito longe dos lideres. Para o duelo contra o Botafogo, a equipe do técnico Felipe Conceição não deve ter nenhum desfalque para o duelo.

O jovem treinador, aposta na experiência de seu centroavantee Felipe Gedoz, com passagens em times da elite do futebol brasileiro

Do outro lado, o Botafogo, vem com duas vitórias seguidas na Série B. Uma vitória com muita determinação pelo placar de 3 a 2, contra o Vila Nova; e uma vitória sofrida contra o Coritiba por 1 a 0, e fora de casa.

O técnico Enderson Moreira ganhou novos reforços; Carlinhos e Luiz Henrique contratados junto ao Fortaleza reforçam a equipe. Que não deve contar com Ronald, Hugo e Diego Gonçalves. Sem contar os goleiros Diego Cavalieri e Gatito Fernández.

Provável escalação do Remo: Vinícius; Warley, Jansen, Keven, Igor; Uchoa; Tocantins, Athur, L. Siqueira, Andrade e Felipe Gedoz.

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu, Jonathan Silva; Pedro Castro, Barreto; Marco Antônio, Chay, Warley; Rafael Navarro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 1 x 2 CRB Série B 21 de agosto de 2021 Brasil de Pelotas 1 x 1 Remo Série B 27 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Remo Série B 10 de setembro de 2021 19h (de Brasília) Remo x Avaí Série B 16 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 3 x 2 Vila Nova Série B 22 de agosto de 2021 Coritiba 0 x 1 Botafogo Série B 27 de agosto de 2021

Próximas partidas