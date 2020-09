Onde assistir ao vivo a Reims x PSG, pela Ligue 1?

Duelo é válido pela quinta rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar ao vivo na internet

Pela quinta rodada da , e se enfrentam neste domingo (27), em Reims, às 16h (de Brasília). Pela primeira vez na temporada, os parisienses terão Neymar e Mbappé juntos entre os titulares. A partida não terá transmissão em nenhuma televisão no . Aqui na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Reims x PSG DATA Domingo, 27 de setembro de 2020 LOCAL Reims, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida não terá transmissão em nenhuma emissora no Brasil. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Reims tenta se recuperar no após ter apenas um ponto em quatro rodadas. O time não poderá contar com o zagueiro Wout Faes, suspenso, enquanto o meio-campista Moussa Doumbia fica de fora por conta de uma lesão no ombro.

Pela primeira vez na temporada, o PSG terá em campo Neymar e Mbappé juntos entre os titulares. O francês está recuperado de covid-19 e estou apenas na quarta rodada. Já o brasileiro volta à esquipe após cumprir suspensão por ter sido expulso conta o Olympique de Marselha. Layvin Kurzawa e Leandro Paredes ainda estão suspensos após confusão diante do . Já Juan Bernat e Thilo Kehrer seguem lesionados.

"Mbappé e Neymar nos permitem abrir espaços. Temos conseguido encontrar soluções sem eles também, mas o retorno é inevitavelmente uma boa notícia. Eles estão lá para fazer a diferença e estamos felizes em poder tê-los jogando juntos novamente", disse o técnico Thomas Tuchel.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Reims: Rajkovic; Foket, Maresic, Abdelhamid e Konan; Kutesa, Chavlerin, Munetsi e Cafaro; Dia e Touré.

Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Bakker; Herrera, Gueye e Verratti; Neymar, Mbappé, Di María.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REIMS

JOGO CAMPEONATO DATA Videoton (4) 0 x (1) 0 Reims 24 de setembro de 2020 Metz 2 x 1 Reims Ligue 1 20 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Reims Ligue 1 4 de outubro de 2020 12h (de Brasília) Reims x Lorient Ligue 1 18 de outubro de 2020 16h (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Nice 0 x 3 PSG Ligue 1 20 de setembro de 2020 PSG 1 x 0 Metz Ligue 1 16 de setembro de 2020

Próximas partidas