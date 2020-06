Onde assistir ao vivo a Real Sociedad x Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol?

Merengues podem assumir a liderança neste domingo (21), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Podendo retomar a liderança do Campeonato Espanhol, o encara o o na tarde deste domingo (21), às 17h (de Brasília), pela 30ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Sociedad x Real Madrid DATA Domingo, 21 de junho de 2020 LOCAL Reale Arena - HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Um dos jogos mais importantes do Espanhol na temporada, Real Sociedad e Real Madrid entram em campo neste domingo valendo vaga no G-4 e liderança.

Mais times

Na véspera do duelo, Zidane rebateu as declarações de Piqué e negou que o Real esteja sendo favorecido pela arbitragem e destacou o foco da equipe. que pode retomar a ponta da tabela em caso de vitória.

O técnico francês não poderá contar com Isco, Nacho, Lucas Vázquez e Luka Jovic.

Do outro lado, o Real Sociedad, na sétima posição com 47 pontos, encara o Real com alguns desfalques importantes. Suspenso, Zaldua será substituído por Gorosabel, enquanto Sangalli e Barrenetxea estão lesionados.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Kroos, Modric; Hazard, Benzema.

Provável escalação do Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Zubeldia, Merino, Ødegaard (Zurutuza); Portu, Oyazarbal, Isak.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 3 x 1 La Liga 14 de junho de 2020 Real Madrid 3 x 0 La Liga 18 de junho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Mallorca La Liga 24 de junho de 2020 17h (de Brasília) x Real Madrid La Liga 28 de junho de 2020 16h (de Brasília)

REAL SOCIEDAD

JOGO CAMPEONATO DATA Real Sociedad 1 x 1 Osasuna La Liga 14 de junho de 2020 2 x 0 Real Sociedad La Liga 18 de junho de 2020

Próximas partidas