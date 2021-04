Onde assistir ao vivo a Real Madrid x Real Bétis, pela La Liga?

Time merengue vai em busca de mais uma vitória para se aproximar do título espanhol; saiba como assistir na TV e na internet

Real Madrid x Real Bétis se enfrentam neste sábado (24), no Estádio Alfredo di Stéfano, às 16h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Real Bétis DATA Sábado, 24 de abril de 2021 LOCAL Estádio Alfredo di Stéfano, - Madri, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Merengues buscam a vitória em casa / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, canal de TV fechada, é quem vai passar o jogo deste sábado, às 16h (de Brasília).

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Sergio Ramos, Lucas Vázquez e Mendy continuam os respectivos processos de recuperação e ainda são dúvidas para a escalação inicial de Zinedine Zidane. Todos os brasileiros do elenco foram titulares no jogo contra o Cádiz e podem jogar juntos mais uma vez no próximo sábado. Eden Hazard, Luka Modric e Toni Kroos, ausentes no último jogo, podem voltar ao time. Há a possibilidade de Zidane rodar o time pensando na semifinal da Liga dos Campeões contra o Chelsea, na próxima terça-feira (27).

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Militão, Varane, Nacho; Carvajal, Casemiro, Kroos, Marcelo; Vinicius Jr., Benzema e Rodrygo.

REAL BÉTIS

Andres Guardado deve herdar a vaga de Nabil Fekir, suspenso por cartão vermelho no último jogo. Dani Martin e Victor Camarasa, ambos lesionados, não jogam. Joaquin e Borja Iglesias devem atuar juntos no ataque.

Provável escalação do Real Bétis: Bravo; Emerson, Mandi, Ruiz, Moreno; Guardado, Rodriguez; Lainez, Canales, Joaquin; Iglesias.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Getafe 0 x 0 Real Madrid LaLiga 18 de abril de 2021 Cádiz 0 x 3 Real Madrid LaLiga 21 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Chelsea Liga dos Campeões 27 de abril de 2021 16h (de Brasília) Real Madrid x Osasuna LaLiga 1 de maio de 2021 16h (de Brasília)

REAL BÉTIS

JOGO CAMPEONATO DATA Real Bétis 2 x 2 Valencia LaLiga 18 de abril de 2021 Real Bétis 0 x 0 Athletic Bilbao LaLiga 21 de abril de 2021

Próximas partidas