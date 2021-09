Onde assistir ao vivo a Real Madrid x Mallorca, pela La Liga?

Equipes duelam nesta quarta-feira (22), no Santiago Bernabéu, pela sexta rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela sexta rodada da La Liga, Real Madrid e Mallorca entram em campo nesta quarta-feira (22), no Santiago Bernabéu, a partir das 17h (de Brasília) A partida terá transmissão ao vivo no Brasil apenas pelo Star+, serviço de streaming do grupo Disney. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Mallorca DATA Quarta-feira, 22 de setembro de 2021 LOCAL Santiago Bernabéu, Madrid - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

O Star+, streaming do grupo Disney, fará a transmissão do jogo ao vivo no Brasil. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vivendo um bom momento na temporada e líder do campeonato, o Real Madrid vai em busca de mais uma vitória em casa.

Os Merengues seguem com os desfalques de Toni Kroos, Gareth Bale, Dani Ceballos e Marcelo. Já Ferland Mendy é dúvida para o jogo desta quarta. No ataque, a dupla Benzema e Vinicius Junior está confirmada.

Do outro lado, o Mallorca quer dificultar a vida do poderoso rival.

O time não deve fazer grandes mudanças na equipe titular. Antonio Sanchez é desfalque certo, enquanto Antonio Raillo, Franco Russo e Aleksander Sedlar são dúvidas para o jogo desta quarta.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Alaba, Militao, Nacho; Valverde, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, Hazard.

Provável escalação do Mallorca: Reina; Maffeo, Valjent, Olivan, Costa; Kubo, Sevilla, Baba, Lee; Nino, Rodriguez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Valencia 1 x 2 Real Madrid La Liga 19 de setembro de 2021 Inter de Milão 0 x 1 Real Madrid Champions League 15 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Villarreal La Liga 25 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Real Madrid x Sheriff Ligue 1 28 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

MALLORCA

JOGO CAMPEONATO DATA Mallorca 0 x 0 Villarreal La Liga 19 de setembro de 2021 Athletic Bilbao 2 x 0 Mallorca La Liga 12 de setembro de 2021

Próximas partidas