Onde assistir ao vivo a Real Madrid x Elche, pelo Campeonato Espanhol?

Partida será disputada neste sábado (13), pela 27ª rodada do Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Terceiro colocado na La Liga, o Real Madrid recebe o Elche neste sábado (13), às 12h15 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, visando apenas a vitória para diminuir a vantagem do líder Atlético de Madrid. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Elche DATA Sábado, 13 de março de 2021 LOCAL Estádio Alfredo di Stéfano - Madrid, ESP HORÁRIO 12h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Real quer diminuir a vantagem dos rivais na LaLiga / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, às 12h15 (de Brasília). Aqui, na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Cinco pontos atrás do Atlético e em terceiro na La Liga, apenas a vitória interessa ao Real Madrid contra o Elche. O time merengue tem, na terça-feira (16), um duelo decisivo contra a Atalanta pela Liga dos Campeões, mas nem por isso o treinador Zinedine Zidane deve poupar seus principais jogadores. Los Blancos devem ter um time "misto", com mudanças nas laterais e no ataque.

⚡ ¡El entrenamiento de hoy ya está en marcha!#RMCity pic.twitter.com/RTsLXLzyOQ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 10, 2021

O Elche visita o gigante espanhol precisando dos três pontos. O time é o primeiro fora da zona de rebaixamento e está a apenas dois pontos de distância dos dois primeiro times do Z3. Para isso, Fran Escribá quer manter o bom futebol que rendeu uma boa vitória contra o Sevilla, na última rodada.

💥 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐈𝐌𝐎𝐒 🟩⬜️ pic.twitter.com/pPZONiEOBG — Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) March 10, 2021

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Nacho e Marcelo; Casemiro, Valverde e Kroos; Rodrygo, Vinicius Junior e Benzema.

Provável escalação do Elche: Badía; Barragán, Gonzalo, Dani Calvo e Josema; Guit, Marcone, Morente e Fidel; Boyé e Carillo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 1 x 1 Real Sociedad La Liga 1 de março de 2021 Atlético de Madrid 1 x 1 Real Madrid La Liga 7 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Atalanta Champions League 16 de março de 2021 17h (de Brasília) Celta de Vigo x Real Madrid La Liga 20 de março de 2021 12h15 (de Brasília)

ELCHE

JOGO CAMPEONATO DATA Granada 2 x 1 Elche La Liga 28 de fevereiro de 2021 Elche 2 x 1 Sevilla La Liga 6 de março de 2021

Próximas partidas