Onde assistir ao vivo a RB Leipzig x PSG, pela semifinal da Champions League?

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h (de Brasília), em Lisboa; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com Neymar e Mbappé em campo, o terá pela frente o na tarde desta terça-feira (18), às 16h (de Brasília), buscando a classificação para a final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, no Facebook do Esporte Interativo e no EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO RB Leipzig x PSG DATA Terça-feira, 18 de julho de 2020 LOCAL Estádio da Luz - Lisboa, POR HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Parisienses buscam título inédito / Foto: Getty Images

O jogo da semifinal terá transmissão ao vivo na TNT (veja como sintonizar junto à sua operadora de TV por assinatura), na página do Esporte Interativo no Facebook e no EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após uma emocionante quartas de final, onde o PSG eliminou a Atalanta com uma virada incrível por 2 a 1, a equipe de Thomas Tuchel já possui mais um desafio pela frente. Nesta terça (18), encara o RB Leipzig, que deixou para trás o Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Com um time muito menos badalado que o rival, os alemães possuem apenas uma ausência confirmada para a semifinal: Ibrahima Konate, que se submeteu a uma cirurgia no último mês, enquanto Nagelsmann pode repetir a mesma escalação que eliminou os colchoneros.

Já o PSG não terá o meio-campista Marco Verratti e o goleiro Keylor Navas, mas poderá ter o retorno de Di María, suspenso nas quartas de final, além de Mbappé, recuperado de lesão. Seria este o clímax do "romance" entre o francês e Neymar?

Mais artigos abaixo

Provável escalação do PSG: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Di Maria, Paredes, Marquinhos, Neymar; Mbappe, Icardi.

Provável escalação do RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino; Laimer, Kampl; Sabitzer, Olmo, Nkunku; Poulsen.

ÚLTIMOS JOGOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 1 x 0 Sochaux Amistoso 5 de agosto de 2020 1 x 2 PSG 12 de agosto de 2020

RB LEIPZIG

JOGO CAMPEONATO DATA RB Leipzig 1 x 1 Campeonato Alemão 30 de julho de 2020 RB Leipzig 2 x 1 Champions League 13 de agosto de 2020

CAMPANHA NA LIGA DOS CAMPEÕES

PSG

JOGO FASE DATA GOLS PSG 3 x 0 Grupo A 18 de setembro de 2019 Di María (2) e Meunier 0 x 1 PSG Grupo A 1 de outubro de 2019 Icardi 0 x 5 PSG Grupo A 22 de outubro de 2019 Icardi (2) e Mbappé (3) PSG 1 x 0 Club Brugge Grupo A 6 de novembro de 2019 Icardi Real Madrid 2 x 2 PSG Grupo A 26 de novembro de 2019 Benzema (2); Mbappé e Sarabia PSG 5 x 0 Galatasaray Grupo A 11 de dezembro de 2019 Icardi, Sarabia, Mbappé, Neymar e Cavani 2 x 1 PSG Oitavas de final 18 de fevereiro de 2020 Haaland (2); Neymar PSG 2 x 0 Borussia Dortmund Oitavas de final 11 de março de 2020 Neymar e Bernat Atalanta 1 x 2 PSG Quartas de final 12 de agosto de 2020 Marquinhos, Choupo-Moting

RB LEIPZIG