Onde assistir ao vivo a RB Leipzig x Borussia Dortmund, pela final da Copa da Alemanha?

Em Berlim, times entram em campo nesta quinta-feira (12), pela grande decisão; saiba como acompanhar o jogo ao vivo na TV e na internet

Nesta quinta-feira (13), RB Leipzig e Borussia Dortmund entram em campo pela grande final da Copa da Alemanha, que será disputada no estádio Olímpico de Berlim, a partir das 15h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo na ESPN. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Leipzig x Borussia Dortmund DATA Quinta-feira, 13 de maio de 2021 LOCAL Estádio Olímpico, Berlim, ALE HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Leipzig vai em busca do título da Copa/ Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

RB LEIPZIG

Para a grande decisão desta quinta-feira, o RB Leipzig deve ter os desfalques de Nkunku, Adams e Samardzic. No lado direito, Mukiele deve substituir Henrichs, enquanto Halstenberg deve ser titular na defesa.

Provável escalação do RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Olmo, Forsberg; Sorloth.

BORUSSIA DORTMUND

Do outro lado, o Borussia Dortmund tem dúvidas quanto as condições físicas de Haaland, assim como Dahoud. No meio-campo, Emre Can deve ser titular.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Burki; Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Can; Reyna, Reus, Sancho; Haaland.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB LEIPZIG

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 3 x 2 RB Leipzig Bundesliga 8 de maio de 2021 Borussia Dortmund 5 x 0 Holstein Kiel Copa da Alemanha 1 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Leipzig x Wolfsburg Bundesliga 16 de maio de 2021 15h30 (de Brasília) Union Berlin x RB Leipzig Bundesliga 22 de maio de 2021 10h30 (de Brasília)

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 3 x 2 RB Leipzig Bundesliga 8 de maio de 2021 Nuremberg 1 x 1 Holstein Kiel 2. Bundesliga 27 de abril de 2021

Próximas partidas