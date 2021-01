De olho na liderança da , o recebe o , neste sábado (09), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Alemão. O duelo, que acontece às 14h30 (de Brasília), terá transmissão ao vivo no OneFootball App, pela internet. Aqui, na Goal, você poderá acompanhar o duelo em tempo real.

Veja informações da partida!

Na segunda colocação na tabela, o RB Leipzig precisa da vitória para não deixar o de Munique se distanciar na liderança da Bundesliga. Para isso, o treinador Julian Nagelsmann não poderá contar com os lesionados Kluivert, Konate, Laimer, Nkunku e Szoboszlai. Como se não bastasse, Kampl e Mukiele também não estão garantidos para o duelo.

Provável escalação do RB Leipzig: Gulacsi; Orban, Upamecano e Halstenberg; Adams, Sabitzer, Kampl e Angelino; Haidara, Forsberg e Olmo.

ℹ Team news for #RBLBVB



▫ @NordiMukiele is in contention to return to the matchday squad.



▫ Kevin #Kampl is a doubt.



▫ @c_nk97, Justin #Kluivert and Dominik #Szoboszlai are unavailable.



🔴⚪ #RBLeipzig pic.twitter.com/RQhQlXi9U8