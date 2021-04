Onde assistir ao vivo a RB Leipzig x Bayern de Munique, pela Bundesliga?

Equipes se enfrentam neste sábado (3), às 13h30 (de Brasília), em jogo válido pela 27ª rodada; saiba como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lutando pelo título, RB Leipzig e Bayern de Munique entram em camponeste sábado (3), em Leipzig, a partir das 13h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Alemão. A partida será transmitida ao vivo pelo site e aplicativo do One Football, plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Leipzig x Bayern de Munique DATA Sábado, 3 de abril de 2021 LOCAL RB Arena de Leipzig, ALE HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Bávaros querem mais um título / Foto: Getty Images

A partida deste sábado (3) terá transmissão do One Football, no site e no aplicativo da plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O RB Leipzig entra em campo querendo a vitória para, justamente, se aproximar de vez do rival e líder. A equipe não terá Kampl, suspenso, enquanto Halstenberg testou positivo para covid-19.





Do outro lado, o Bayern de Munique defende a ponta da tabela, mas tem um desfalque de peso: Lewandowski. Desta forma, Gnabry, Muller ou Moting podem substituir o polonês na posição. Além disso, Davies e Boateng estão suspensos.

Provável escalação do RB Leipzig: Gulacsi; Orban, Upamecano, Klostermann; Mukiele, Adams, Sabitzer, Haidara; Olmo, Nkunku, Forsberg.

Provável escalação da Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Coman; Gnabry.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 4 x 0 Stuttgart Bundesliga 20 de março de 2021 Bayern de Munique 2 x 1 Lazio Liga dos Campeões 17 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bayern de Munique x PSG Liga dos Campeões 7 de abril de 2021 16h (de Brasília) Bayern de Munique x Union Berlin Bundesliga 10 de abril de 2021 10h30 (de Brasília)

RB LEIPZIG

JOGO CAMPEONATO DATA Arminia 0 x 1 RB Leipzig Bundesliga 19 de março de 2021 RB Leipzig 1 x 1 Eintracht Bundesliga 14 de março de 2021

Próximas partidas