Onde assistir ao vivo a RB Bragantino x América-MG, pelo Brasileirão Série A 2021?

O Red Bull Bragantino enfrenta o América-MG na noite deste sábado (26), às 19h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x América-MG DATA Sábado, 27 de novembro de 2021 LOCAL Nabi Abi Chedid - Braganca Paulista, SP HORÁRIO 19h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam (SP)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Auxiliar VAR: Helton Nunes (SC)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da derrota para o Athletico-PR na final da Copa Sul-Americana, o RB Bragantino volta as atenções para as últimas rodadas do Brasileirão.

O técnico Barbieri não terá o zagueiro Natan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Já o América-MG, com 45 pontos e no meio da tabela, busca voltar a vencer após um empate e uma derrota.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar (Luan Cândido); Jadsom, Praxedes e Helinho; Artur, Cuello e Ytalo.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Mauro Zárate.

Mais artigos abaixo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 0 Atlético-GO Brasileirão 17 de novembro de 2021 Fluminense 2 x 0 América-MG Brasileirão 21 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Chapecoense Brasileirão 1 de dezembro de 2021 21h (de Brasília) Ceará x América-MG Brasileirão 5 de dezembro de 2021 19h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 3 x 0 RB Bragantino Brasileirão 16 de novembro de 2021 Athletico-PR 1 x 0 RB Bragantino Copa Sul-Americana 20 de novembro de 2021

Próximas partidas