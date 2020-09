Onde assistir ao vivo a Racing x Nacional-URU, pela Copa Libertadores?

Os times voltam a campo pelo torneio nesta próxima quinta-feira (17), às 17h (de Brasília); veja onde você pode acompanhar ao vivo

A Libertadores está de volta com um duelo muito tradicional: o , campeão da competição em 1967, enfrenta o , tricampeão do torneio. O duelo acontece nesta quinta-feira (17), às 17h (de Brasília) e é válido pela terceira rodada do Grupo F da . A partida será transmitida no PPV da Conmebol . Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Racing x Nacional-URU DATA Quinta-feira, 17 de setembro de 2020 LOCAL Estadio Presidente Perón - Avellaneda, ARG HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Uebel/Getty

A partida será transmitida no PPV da Conmebol.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

RACING

O clube argentino está invicto no Grupo F, com duas vitórias em dois jogos, e vai empolgada para tentar encaminhar a classificação para as oitavas de final já no começo de sua participação na Libertadores. Sob o comando de Sebástian Beccacece, fará sua primeira partida em meses, desde a paralisação do coronavírus.

Provável escalação do Racing: Arias; Montoya, Martínez, Sigali, Mena; Solari, Miranda, Rojas; Reniero, Lisandro López, Fértoli.