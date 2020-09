Onde assistir ao vivo a PSG x Olympique de Marselha, pela Ligue 1?

Desfalcado, o Paris Saint-Germain enfrenta seu maior rival neste domingo (13); veja como acompanhar ao vivo

Clássico na : o , único francês vencedor da Liga dos Campeões, tenta quebrar tabu de quase dez anos e visita o no Parc de Princes neste domingo (13), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela terceiro rodada do . A partida não terá transmissão em nenhuma televisão no . Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Olympique de DATA Domingo, 13 de setembro de 2020 LOCAL Parc de Princes - Paris, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida não terá transmissão em nenhuma emissora no Brasil. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Contra o Lens, Thomas Tuchel teve muitos problemas para escalar o time titular: o treinador não contou com atletas como Neymar, Marquinhos, Mbappé, Keylor Navas, Paredes e Di María, cortados por testar positivo para o novo coronavírus .

Assim, teve que montar um time remendado, sem suas principais estrelas. Jogadores como Herrera, Sarabia e os garotos Kalimuendo e Ruiz ganharam chance entre os titulares, substituindo alguns dos principais jogadores do clube. Neymar, recuperado , já anunciou sua volta aos treinos, mas Mbappé deve novamente desfalcar o time parisiense.

Enquanto isso, o Olympique, único campeão europeu da , se vê diante de uma grande oportunidade de quebrar o tabu no clássico diante do PSG: o time de Marselha não bate seu rival desde 2011. Comandados pelo atacante argentino Darío Benedetto, vão pra cima do com um elenco poderoso, tentando uma vitória improvável.

Após vencer em sua estreia, contra o Brest, o Olympique também tenta manter o 100% de aproveitamento e colocar o rival em uma posição mais difícil na tabela.

Provável escalação do PSG: Rico; Bernat, Kehrer, Kimpembe e Dagba; A. Herrera, Gueye e Verratti; Di María (Sarabia), Neymar e Kalimuendo.

Provável escalação do Olympique de Marselha: Mandanda; Sakai, Caleta-Car, Balerdi e Amavi; Kamara, Rongier e Sanson; Thauvin, Payet e Benedetto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 0 x 1 Liga dos Campeões 23 de agosto de 2020 Lens 1 x 0 PSG Ligue 1 10 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Olympique Ligue 1 13 de setembro de 2020 16h (de Brasília) Nice x PSG Ligue 1 20 de setembro de 2020 08h (de Brasília)

Olympique de Marselha

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 1 x 0 Olympique de Marselha Amistoso 31 de julho de 2020 Brest 2 x 3 Olympique de Marselha Ligue 1 30 de agosto de 2020

Próximas partidas