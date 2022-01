Onde assistir ao vivo a PSG x Nice, pelas oitavas de final da Copa da França?

No Parque dos Príncipes, o PSG recebe o Nice na tarde desta segunda-feira (31), às 17h15 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa da França. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Nice DATA Domingo, 31 de janeiro de 2022 LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na tv fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta segunda-feira. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o PSG vai em busca de um triunfo para seguir firme na Copa da França. Porém, o time parisiense tem uma série de desfalques para o duelo desta segunda-feira.

Wijnaldum, Neymar e Donnarumma estão lesionados, enquanto Hakimi, Diallo e Gueye disputam a Copa Africana de Nações, além de Di María, Paredes, Navas e Marquinhos estarem servindo suas seleções.

Já Lionel Messi pode ficar fora dos titulares e iniciar o duelo entre os reservas.

Do outro lado, o Nice não tem problemas para a escalar a equipe.

O time não tem problema com suspensos ou lesionados. Além disso, Lemina e Atal retornam.

Provável escalação do PSG: Franchi; Kehrer, Ramos, Kimpembe, Mendes; Herrera, Pereira, Verratti; Draxler, Icardi, Mbappe.

Provável escalação do Nice: Benitez; Atal, Todibo, Dante, Amavi; Boudaoui, Rosario, Thuram, Stengs; Gouiri, Dolberg.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O PSG é o grande favorito nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,50 no triunfo da equipe de Mauricio Pochettino, $ 4,50 no empate e $ 6 caso o Nice vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para o confronto, paga-se $ 1,66 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,15 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 4 x 0 Reims Ligue 1 23 de janeiro de 2022 PSG 2 x 0 Stade Brestois Ligue 1 15 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lille x PSG Ligue 1 6 de fevereiro de 2022 16h45 (de Brasília) PSG x Rennes Ligue 1 13 de fevereiro de 2022 A confirmar

NICE

JOGO CAMPEONATO DATA MEtz 0 x 2 Nice Ligue 1 23 de janeiro de 2022 Nice 2 x 1 Nantes Ligue 1 14 de janeiro de 2022

Próximas partidas