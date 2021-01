Onde assistir ao vivo a PSG x Montpellier, pela Ligue 1?

Líder do Campeonato Francês, PSG recebe Montpellier nesta sexta (22), pela 21ª rodada da Ligue 1; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando abrir vantagem na liderança da , o recebe o nesta sexta (22), no Parque dos Príncipes, a partir das 17h (de Brasília), pela 21º rodada do . A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo da OneFootball. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Montpellier DATA Sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 LOCAL Parque dos Príncipes, Paris - FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo da OneFootball. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

Após retomar a liderança da Ligue 1, o objetivo do PSG é se distanciar de (que tem os mesmos 42 pontos do time de Paris) e (terceiro colocado com 40 pontos). Maurício Pochettino não deve ter problemas para escalar o time, com os principais jogadores do time disponíveis para atuar.

Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Verratti, Neymar; Di Maria, Kean, Mbappé.

MONTPELLIER

11º primeiro colocado na Ligue 1, o Montpellier não vence há seis partidas. A sequência negativa é de quatro derrotas e dois empates, se distanciando da briga por vaga nas competições europeias.

Provável escalação do Montpellier: Omlin; Sambia, Congré, Mendes, Cozza, Ristic; Le Tallec, Ferri, Mollet; Laborde, Delort.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 2 x 1 13 de janeiro de 2021 Angers 0 x 1 PSG Ligue 1 16 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lorient x PSG Ligue 1 31 de janeiro de 2021 11h (de Brasília) PSG x Nimes Ligue 1 03 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília)

MONTPELLIER

JOGO CAMPEONATO DATA Montpellier 1 x 1 Ligue 1 9 de janeiro de 2021 Montpellier 2 x 3 Ligue 1 15 de janeiro de 2021

Próximas partidas