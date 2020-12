Onde assistir ao vivo a PSG x Lyon, pela Ligue 1?

E temos clássico pelo Campeonato Francês! As equipes entram em campo neste domingo, às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Líder da Ligue 1 e classificado na Liga dos Campeões , o viverá outra decisão neste domingo (13): o time recebe o , terceiro colocado da competição, às 17h (de Brasília), no Parc de Princes, pela 14ª rodada do . A partida será transmitida pelo OneFootball, na internet. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Lyon DATA Domingo, 13 de dezembro de 2020 LOCAL Parc de Princes, Paris - HORÁRIO 17h (de Brasília)

A partida será transmitida pela plataforma do OneFootball. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Finalmente em um clima mais calmo, após a classificação na Champions e a vitória sobre o , o PSG não tem espaço para tropeçar: no caso de derrota para o Lyon, perde a liderança do Campeonato Francês e pode até cair para terceiro, se o vencer o , também no domingo.

Assim, o treinador Thomas Tuchel deve seguir indo com o que tem de melhor para aproveitar a grande fase de Neymar, brilhante nos últimos jogos, dentro e fora de campo .

Já o Lyon, jogando apenas a , pode assumir a liderança da competição pela primeira vez desde a 2ª rodada da edição 2019/20. Tendo o campeonato como frente único, o time promete ser um duro empecilho para os parisienses nesta temporada. A equipe vem de quatro vitórias consecutivas e quer bater o "bicho-papão" da competição.

Provável escalação do PSG: Navas; Kurzawa, Kimpembe, Marquinhos e Dagba; Rafinha, Danilo e Verratti; Di Maria, Neymar e Mbappé.

Provável escalação do Lyon : Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer e Cornet; Paquetá (Caqueret), Bruno Guimarães e Aouar; Kadewere (Dembelé), Depay e Toko Ekambi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 3 PSG Liga dos Campeões 2 de dezembro de 2020 PSG 5 x 1 Istanbul Ligue 1 8 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Lorient Ligue 1 16 de dezembro de 2020 17h (de Brasília) Lille x PSG Ligue 1 20 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

LYON

JOGO CAMPEONATO DATA Lyon 3 x 0 Ligue 1 29 de novembro de 2020 Metz 1 x 3 Lyon Ligue 1 6 de dezembro de 2020

Próximas partidas