Onde assistir ao vivo a PSG x Lorient, pela Ligue 1?

Os times se encontram às 17h desta quarta (16), pela 15ª rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar ao vivo na internet

O SPG, almeijando o topo da LIgue 1, recebe o Lorient nesta quarta-feira (16), às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela 15ª rodada do . A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, pelo aplicativo. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Lorrient DATA Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 LOCAL Parque dos Príncipes - Paris, FRA HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Johan Hamel

Assistentes: Julien Aube e Mathieu Grosbost

Quarto árbitro: Robin Chapapria

VAR: Amaury Delerue

Assistentes VAR: Hamid Guenaoui

ONDE VAI PASSAR?



O PSG segue em busca da liderança da / Foto: getty images

A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, pelo aplicativo. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

Terceiro colocado da Ligue 1, o PSG tem um grande probelma para esse jogo: a ausência de Neymar, que se lesionou contra o Lyon, na última rodada. A intenção do clube é de que o brasileiro volte a jogar antes do Natal, mas contra o Lorient ele é uma baixa certa.

⚽️ L'entraînement veille de - FC Lorient 🔴🔵 https://t.co/4aB0W4ZfCT — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 15, 2020

Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Kimpembe, Kehrer, Kurzawa; Gueye, Verratti, Rafinha; Di Maria, Kean, Mbappé.

LORIENT

Já o Lorient vive uma situaçãoo um pouco mais complicada na Ligue 1. O time ocupa a 17ª posição da tabela de classificação do Francês, com apenas dois pontos de vantagem em relação ao lanterna, .

Provável escalação do Lorient: Nardi; Hergault, Gravillon, Morel, Le Goff; Monconduit, Lemoine, Le Fee; Lauriente, Hamel, Wissa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 0 x 1 Ligue 1 13 de dezembro de 2020 PSG 5 x 1 Istanbul Liga dos Campeões 9 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x PSG Ligue 1 20 de dezembro de 2020 17h (de Brasília) PSG x Ligue 1 23 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

LORIENT

JOGO CAMPEONATO DATA Lorient 3 x 0 Nimes Ligue 1 13 de dezembro de 2020 Angers 2 x 0 Lorient Ligue 1 6 de dezembro de 2020

Próximas partidas