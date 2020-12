Onde assistir ao vivo a PSG x Istanbul Basaksehir, pela Champions League?

Parisienses entram em campo nesta terça-feira (8), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Com Neymar em campo, o entra em campo contra o Istanbul nesta terça-feira (8), às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, precisando de apenas um empate para avançar às oitavas de final da Champions League. A partida será transmitida no Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Na Goal, você poderá acompanhar os lances da partida em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Istanbul Basaksehir DATA Terça-feira, 8 de dezembro de 2020 LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



PSG busca avançar na UCL / Foto: Getty Images

A partida será transmitida no Facebook do Esporte Interativo e EI Plus, a partir das 17h (de Brasília). Aqui, na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Garantindo a classificação com um simples empate após vencer o por 3 a 1 na última rodada, o PSG entra em campo com força máxima.

Após poupar Neymar e Verratti na Ligue 1, o técnico Thomas Tuchel irá promover a entrada dos principais jogadores na equipe titular.

No entanto, espera-se que Pablo Sarabia permaneça afastado dos gramados com um problema muscular até o final do mês, enquanto Julian Draxler e Mauro Icardi são tratados como dúvidas.

Rafinha, destaque na vitória sobre o Montpellier no domingo (5), será banco.

Já o Istanbul, já sem chances de classificação, não terá Alexandru Epureanu, com problema muscular.

Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Pereira, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappe, Neymar.

Provável escalação do Istanbul Basaksehir: Gunok; Rafael, Ponck, Tekdemir, Kaldirim; Kahveci, Ozcan; Visca, Giuliano, Chadli; BA.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

Com apenas uma vitória na UCL, o Istanbul é lanterna do grupo G, com três pontos, enquanto o PSG, Manchester United e somam nove pontos, cada.

JOGOS DO PSG NA UCL

PSG 1 x 2 Manchester United - 20 de outubro de 2020

Istanbul 0 x 2 PSG - 28 de outubro de 2020

RB Leipzig 2 x 1 PSG - 4 de novembro de 2020

PSG 1 x 0 RB Leipzig - 24 de novembro de 2020

Manchester United 1 x 3 PSG - 2 de dezembro de 2020

JOGOS DO ISTANBUL NA UCL

RB Leipzig 2 x 0 Istanbul - 20 de outubro de 2020

Istanbul 0 x 2 PSG - 28 de outubro de 2020

Istanbul 2 x 1 Manchester United - 4 de novembro de 2020

Manchester United 4 x 1 Istanbul - 24 de novembro de 2020

Istanbul 3 x 4 RB Leipzig - 2 de dezembro de 2020

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 3 PSG Liga dos Campeões 2 de dezembro de 2020 1 x 3 PSG 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Ligue 1 13 de dezembro de 2020 17h (de Brasília) PSG x Loriente Ligue 1 16 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

ISTANBUL BB

JOGO CAMPEONATO DATA Istanbul 3 x 4 RB Leipzig 2 de dezembro de 2020 Yeni 1 x 1 Istanbul 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas