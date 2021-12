Onde assistir ao vivo a PSG x Club Brugge, pela Champions League?

No Parque dos Príncipes, o PSG recebe o Brugge nesta terça-feira (7), a partir das 14h45 (de Brasília), pela última rodada do grupo A da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na tv fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Club Brugge DATA Terça-feira, 7 de dezembro de 2021 LOCAL Parque dos Príncipes, Paris - FRA HORÁRIO 14h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo desta terça-feira será transmitido pelo TNT Sports, na tv fechada, e pelo HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O PSG entra em campo já classificado à próxima fase da Champions League, ficando na segunda posição do grupo A e, por isso, pode ir a campo com uma equipe alternativa.

Desta forma, Messi deve ficar de fora dos titulares, enquanto Sergio Ramos é dúvida. Já Julian Draxler é desfalque certo.

Do outro lado, o Brugge quer aproveitar que o rival não dará "a devida importância" ao duelo para somar pontos e tentar se classificar à Liga Europa.

Os belgas têm apenas uma dúvida: Ruben Providence.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Dagba, Marquinhos, Diallo, Mendes; Rafinha, Gueye, Wijnaldum; Di Maria, Icardi, Mbappe.

Provável escalação do Brugge: Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki, Sobol; Rits, Balanta, Vanaken; De Ketelaere, Dost, Lang.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRUGGE

JOGO CAMPEONATO DATA Brugge 3 x 2 Borinage Campeonato Belga 4 de dezembro de 2021 Racing Genk 3 (3) x (5) 3 Brugge Copa da Bélgica 1 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brugge x Waregem Campeonato Belga 12 de dezembro de 2021 17h (de Brasília) Leuven x Brugge Campeonato Belga 15 de dezembro de 2021 17h15 (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Lens 1 x 1 PSG Ligue 1 4 de dezembro de 2021 PSG 0 x 0 Nice Ligue 1 1 de dezembro de 2021

Próximas partidas