Onde assistir ao vivo a PSG x Bayern de Munique, pela final da Champions League?

Decisão será disputada neste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo o título da Champions League, e de Munique se enfrentam na tarde deste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, com um grande duelo entre Neymar e Lewandowski. A decisão terá transmissão ao vivo no canal TNT, no Facebook do Esporte Interativo e no EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN!

QUANDO É?

JOGO PSG x Bayern de Munique DATA Domingo, 23 de agosto de 2020 LOCAL Estádio da Luz - Lisboa, POR HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no no canal TNT ( veja como sintonizar em sua operadora de TV por assinatura ), na página do Esporte Interativo no Facebook e no EI Plus, a partir das 16h (de Brasília). Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Disputando a sua primeira final de Liga dos Campeões, o PSG chega embalado com o talento de Neymar e Mbappé, enquanto o brasileiro trava um duelo individual com Lewandowski ao prêmio de melhor do mundo pela Fifa em 2020.

Mais times

Para a grande decisão, o técnico Thomas Tuchel possui apenas uma dúvida: Keylor Navas. O goleiro desfalcou a equipe contra o e foi substituído por Rico.

Enquanto isso, Verratti, poupado na semifinal, deve retornar ao time titular.

Já o Bayern de Munique é a grande sensação da UCL. Com grandes goleadas ao longo da competição, os alemães eliminaram o Barcelona nas quartas de final com um placar elástico de 8 a 2, o que resultou na queda de Setien do comando técnico dos catalães e uma grande reformulação na equipe.

O técnico Hans Flick não possui preocupação para a decisão. O único questionamento é se a equipe entrará em campo com Pavard, deslocando Kimmich para o meio-campo.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do PSG: Navas (Rico); Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe e Bernat; Marquinhos, Paredes e Verratti; Di María, Neymar e Mbappé.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba e Davies; Thiago Alcântara, Goretzka e Gnabry; Perisic, Müller e Lewandowski.

ÚLTIMOS JOGOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 PSG 12 de agosto de 2020 RB Leipzig 0 x 3 PSG Champions League 18 de agosto de 2020

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 8 Bayern de Munique Champions League 14 de agosto de 2020 0 x 3 Bayern de Munique Champions League 19 de agosto de 2020

CAMPANHA NA LIGA DOS CAMPEÕES

PSG

JOGO FASE DATA GOLS PSG 3 x 0 Grupo A 18 de setembro de 2019 Di María (2) e Meunier 0 x 1 PSG Grupo A 1 de outubro de 2019 Icardi 0 x 5 PSG Grupo A 22 de outubro de 2019 Icardi (2) e Mbappé (3) PSG 1 x 0 Club Brugge Grupo A 6 de novembro de 2019 Icardi Real Madrid 2 x 2 PSG Grupo A 26 de novembro de 2019 Benzema (2); Mbappé e Sarabia PSG 5 x 0 Galatasaray Grupo A 11 de dezembro de 2019 Icardi, Sarabia, Mbappé, Neymar e Cavani 2 x 1 PSG Oitavas de final 18 de fevereiro de 2020 Haaland (2); Neymar PSG 2 x 0 Borussia Dortmund Oitavas de final 11 de março de 2020 Neymar e Bernat Atalanta 1 x 2 PSG Quartas de final 12 de agosto de 2020 Marquinhos, Choupo-Moting RB Leipzig 0 x 3 PSG Semifinal 18 de agosto de 2020 Marquinhos, Di Maria, Bernat

BAYERN DE MUNIQUE