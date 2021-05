Onde assistir ao vivo a Portuguesa-RJ x Fluminense, pela semifinal do Campeonato Carioca?

Equipes entram em campo no Luso-Brasileiro neste domingo (2), em jogo de ida da semifinal; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Portuguesa-RJ e Fluminense fazem neste domingo (2), no estádio Luso-Brasileiro, a partir das 16h (de Brasília), o confronto de ida das semifinais do Campeonato Carioca. A partida será transmitida ao vivo na Flu TV, na internet, e no pay-per-view do Campeonato Carioca. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Portuguesa-RJ x Fluminense DATA Domingo, 2 de maio de 2021 LOCAL Luso-Brasileiro - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Flu busca a vaga na decisão do estadual / Foto: Lucas Merçon/Fluminense

A Flu TV, na internet, e o pay-per-view do Campeonato Carioca vão transmitir o jogo deste domingo, às 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Portuguesa-RJ chega confiante à semifinal do Campeonato Carioca após concluir a primeira fase com a terceira melhor campanha e estar há sete jogos sem perder. O técnico Felipe Surian deve manter a equipe do último jogo.

Do outro lado, o Fluminense "vira a chave" para o estadual e, mesmo querendo a vaga à final, deve entrar em campo com uma equipe mista devido ao compromisso pela Copa Libertadores no meio da semana.

Provável escalação do Portuguesa-RJ: Negueti, Watson, Pedro (Dilsinho), Guerra e Wellington Cezar; Luis Gustavo, Mauro Silva (Everton Heleno), Cafú e Romarinho; Chay e Jhulliam (Hugo Cabral).

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Lucas Claro (David Braz) e Egídio; Martinelli, Yago (Wellington) e Nenê (Matheus Martinelli ou PH Ganso); Kayky, Bobadilla (John Kennedy) e Fred (Abel Hernándes).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Santa Fe 1 x 2 Fluminense Copa Libertadores 28 de abril de 2021 Fluminense4 x 1 Madureira Carioca 25 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Junior Barranquilla x Fluminense Copa Libertadores 6 de maio de 2021 19h (de Brasília) Fluminense x Santa Fe Copa Libertadores 12 de maio de 2021 21h (de Brasília)

PORTUGUESA-RJ

JOGO CAMPEONATO DATA Portuguesa-RJ 4 x 2 Boavista Campeonato Carioca 24 de abril de 2021 Portuguesa-RJ 2 x 2 Flamenfo Campeonato Carioca 17 de abril de 2021

Próximas partidas